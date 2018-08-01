Dolar/TL, güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 4,9270 seviyesinde dengelendi.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Enflasyon Raporu'nda, enflasyon tahminlerinin piyasa beklentilerine yakınlaşması ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıklamaları sonrası 4,8759'a kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,68 artışla 4,9143'ten tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan ve 4,9384'ü gören dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 4,9270 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,14 yükselişle 5,7555'ten, sterlin/TL de yüzde 0,18 değer kazancıyla 6,4580'den satılıyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verileri ile Hindistan, Brezilya ve ABD merkez bankalarının faiz kararlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 4,9550'nin direnç, 4,8750'nin destek konumunda olduğunu ifade etti.

