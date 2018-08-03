Dolar/TL, güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,1030 seviyesinde dengelendi.
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,45 artışla 5,0676'dan tamamladı.
Bugüne de yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 5,1030 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 yükselişle 5,9110'dan, sterlin/TL de yüzde 0,5 değer kazancıyla 6,6390’dan işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ve ABD'nin temmuz ayı istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini ifade etti.
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