Dolar/TL, güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,2575 seviyesinde dengelendi.
Dün Hazine'nin düzenlediği ihaleleri başarıyla tamamlaması ve artan küresel risk iştahı ile döviz kurları önceki güne göre değer kaybederken, dolar/TL dün günü yüzde 2,2 azalışla 5,2199'dan tamamladı.
Bugüne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 5,2575 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 artışla 6,1065'ten, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kazancıyla 6,8020'den işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik haber akışının takip edildiğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,20'nin altında kapanışlar olması durumunda düşüşlerin ivmeleneceğini söyledi.
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