Dolar/TL, güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,3750 seviyesinde dengelendi.

Dün 5,2182 - 5,3072 aralığında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 5,2825'ten tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan ve 5,4085'i gören dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 5,3750 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 2 artışla 6,2550'den, sterlin/TL de yüzde 2,2 değer kazancıyla 6,9410'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içi veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de ÜFE verisinin takip edileceğini belirterek, Türkiye ile ABD arasındaki mevcut sorunların çözümüne yönelik ABD'de bulunan Türk heyetinin, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı yetkilileriyle görüşmelerine ilişkin haber ve açıklamaların gündemin odağında yer aldığını söyledi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,20'nin önemli destek konumunda bulunduğunu ifade edilen analistler, bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüşün ivmelenebileceğini dile getirdi.

