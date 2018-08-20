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Dolar/TL, güne yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 20.08.2018 10:49 | Son Güncelleme

Dolar/TL, güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 6,1150 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde 5,7503 - 6,3480 aralığında işlem gören dolar/TL, günü yüzde 3,2 artışla 6,0127'den tamamladı.

Dolar/TL, bugün Asya piyasalarında 5,9610 seviyesine kadar gerilemesinin arından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 6,1150 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,6 yükselişle 6,9865'ten, sterlin/TL de yüzde 1,5 değer kazancıyla 7,7949'dan işlem görüyor.

Analistler, geçen haftanın son işlem gününde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), kur ataklarına karşı yeni hamle yaptığını belirterek, BDDK'nın swap işlemlerindeki sınırlama kapsamına, bankaların vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri forward, opsiyon ve bu gibi swap dışındaki türev işlemlerinin de dahil edilmesine karar verdiğini anımsattı.

Bugünün ilk saatlerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında ikili Para Takası (Swap) Anlaşması imzalandığı ve anlaşma kapsamında ilk aşamada kullanılacak kaynağın 3 milyar dolar karşılığı olması beklendiğini söyledi.

Analistler, dolar/TL'de 6 seviyesinin psikolojik destek konumunda bulunduğunu, 6,1750'nin ise direnç konumunda izleneceğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
dolar/TL piyasalar

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