FİNANS

Dolar/TL, haftaya düşüşle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2018 09:57 | Son Güncelleme

Dolar/TL bankalararası piyasanın açılışında 4,6065'e kadar gerilemesi sonrasında saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,4 değer kaybıyla 4,6390 seviyesinde dengelendi - Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,9 düşüşle 5,4350’den, sterlin/TL de yüzde 1,3 azalışla 6,1850'den işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftaya sert düşüşle başlamasının ardından 4,6390 seviyesinde dengelendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta faiz artışı, vadeli döviz satış ihalelerinde tutarların artırılması ve reeskont kredi geri ödemelerinde kur sabitlemesi gibi adımları sonrasında yükseliş eğilimini sonlandıran dolar/TL, yeni haftaya hızlı düşüşle başladı.

Dolar/TL bankalararası piyasanın açılışında 4,6065'e kadar gerilemesi sonrasında saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,4 değer kaybıyla 4,6390 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,9 düşüşle 5,4350’den, sterlin/TL de yüzde 1,3 azalışla 6,1850'den işlem görüyor.

Cuma günü 4,80-4,69 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında, 4,7040 seviyesinden tamamlamıştı.

Analistler, dün Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın aracı kurum ile portföy yönetim şirketleri yöneticileri ve ekonomistlerle bir araya geldiğini belirterek, bu toplantıda TCMB'nin sadeleşme adımlarını yakında atabileceğine ilişkin vurgunun öne çıktığını ifade etti. Sadeleşme vurgusu ve TCMB'nin attığı adımlar ile düşüş eğilimine giren dolar/TL'nin 4,66 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması durumunda 4,40 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydeden analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD ve İngiltere'deki resmi tatil nedeniyle de piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkacağını söyledi.

PARTNERBu kentte tam 22 saat oruç tutuyorlarBu kentte tam 22 saat oruç tutuyorlar
Bakan Elvan Mersin'de vatandaşlarla iftar yaptıBakan Elvan Mersin'de vatandaşlarla iftar yaptı
"Önümüzdeki 50-100 yılı planlayamazsak bilgi çağını kaçırırız"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
döviz piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Cep telefonuna yüzde 20 kur zammı

Cep telefonuna yüzde 20 kur zammı

Milyonlarca çalışana yıllık izin uyarısı!

Milyonlarca çalışana yıllık izin uyarısı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ASELSAN Başkanı Görgün: Halka arzın yüzde 60'ını yerli yatırımcılara açtık

ASELSAN Başkanı Görgün: Halka arzın yüzde 60'ını yerli yatırımcılara açtık

Konut kampanyasında 12 günde 3 milyar liraya yakın gelir

Konut kampanyasında 12 günde 3 milyar liraya yakın gelir

Bakan Elvan Mersin'de vatandaşlarla iftar yaptı

Bakan Elvan Mersin'de vatandaşlarla iftar yaptı

"Önümüzdeki 50-100 yılı planlayamazsak bilgi çağını kaçırırız"

"Önümüzdeki 50-100 yılı planlayamazsak bilgi çağını kaçırırız"

Ağrı'da 56 kadın, girişimci sertifikası aldı

Ağrı'da 56 kadın, girişimci sertifikası aldı

“Bitcoin bir ponzi veya balon değil”

“Bitcoin bir ponzi veya balon değil”

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.