Dolar/TL, haftaya düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 4,6940 seviyesinde dengelendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta sonu Çin'e 50 milyar dolarlık gümrük vergisi uygulanacağı açıklaması ve ardından Çin'den karşı adım gelmesi, küresel piyasalarda ticaret savaşı endişelerini yeniden artırdı.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) geçen hafta aylık varlık alım programının yıl sonunda sona ereceğini duyurması ve ticaret savaşına ilişkin artan endişelerle dolar endeksi 95,1 ile 7 Kasım 2017'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Ramazan Bayram tatili sırasında uluslararası piyasada değer kazanan dolara paralel yükselen dolar/TL, 4,7602'ye çıktı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 4,6940 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,9 düşüşle 5,4411'den, sterlin/TL de yüzde 1 azalışla 6,2271'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği 5 ve 10 yıl vadeli tahvil ihaleleri, işsizlik verileri ve bütçe dengesinin takip edileceğini belirterek, yurt dışında ise ECB Başkanı Mario Draghi ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin konuşmalarının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

