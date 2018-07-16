FİNANS

Dolar/TL haftaya düşüşle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 16.07.2018 09:55 | Son Güncelleme

Dolar/TL haftaya düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL güne düşüşle başlamasının ardından 4,8270 seviyesinde dengelendi.

Cuma günü 4,8190 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu indirmesinin ardından 4,8809'a kadar yükseldi ve günü yatay bir seyirle 4,8563'ten tamamladı.

Yeni güne düşüşle başlayan dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 4,8270 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 düşüşle 5,6550'den, sterlin/TL de yüzde 0,5 değer kaybıyla 6,3990'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde nisan ayı iş gücü istatistikleri, bütçe gerçekleşmesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi dış ticaret dengesi ile ABD perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Helsinki'deki görüşmenin de izleneceğini kaydeden analistler, ticaret savaşı ile ilişki gelişmeler ve makroekonomik verilerin kurların yönü üzerinde ana belirleyici olmaya devam edeceğini vurguladı.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 4,75 seviyesinin güçlü destek, tarihi zirve olan 4,97'nin direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

PARTNERZeynep Demirel mezun oldu!Zeynep Demirel mezun oldu!
Çocuk modasının kalbi 'İstanbul Kids Fashion Fuarı' kapılarını açıyorÇocuk modasının kalbi 'İstanbul Kids Fashion Fuarı' kapılarını açıyor
Antalya turizminde yeni rekorAntalya turizminde yeni rekor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar/TL piyasalar

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

Ahmet Hulusi Akten kimdir? Ahmet Hakan yazdı: Mustafa Ceceli tipi müritleri var

Ahmet Hulusi Akten kimdir? Ahmet Hakan yazdı: Mustafa Ceceli tipi müritleri var

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

15 Temmuz'da intihar eden asker aklandı, aile şehitlik istiyor

15 Temmuz'da intihar eden asker aklandı, aile şehitlik istiyor

Milyonlarca çalışanın maaşında BES kesintisi başlıyor

Milyonlarca çalışanın maaşında BES kesintisi başlıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İlknur Menlik: Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında birinci sırayı alması bekleniyor

İlknur Menlik: Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında birinci sırayı alması bekleniyor

Dicle Elektrik İSG uzmanlarına, YÖK onaylı eğitim verildi

Dicle Elektrik İSG uzmanlarına, YÖK onaylı eğitim verildi

Çocuk modasının kalbi 'İstanbul Kids Fashion Fuarı' kapılarını açıyor

Çocuk modasının kalbi 'İstanbul Kids Fashion Fuarı' kapılarını açıyor

Antalya turizminde yeni rekor

Antalya turizminde yeni rekor

Sani Şener ulaştırma sektöründe en iyi CEO seçildi

Sani Şener ulaştırma sektöründe en iyi CEO seçildi

Gelinlik üreticileri, düğün sezonunda aralıksız çalışıyor

Gelinlik üreticileri, düğün sezonunda aralıksız çalışıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.