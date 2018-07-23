Dolar/TL, haftaya düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 4,7710 seviyesinde dengelendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarını eleştirmesiyle dolar, diğer para birimleri karşısındaki değer kaybını sürdürüyor. Trump'ın Fed'e ilişkin açıklamaları sonucu cuma gününü yüzde 0,7 azalışla 94,449 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, yeni haftaya da düşüşle başladı. Dolar endeksi, 94,3 seviyesinde bulunuyor.

Cuma günü, doların diğer para birimlerine karşı değer kaybetmesine paralel 4,7725'e kadar gerileyen dolar/TL ise günü yüzde 0,3 azalışla 4,7960'dan tamamladı.

Bugüne de azalışla başlayan ve 4,7542 ile yaklaşık son 2 haftanın en düşük seviyesini gören dolar/TL, saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,5 azalışla 4,7710 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 5,6030'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kaybıyla 6,2760'tan işlem görüyor.

Bu arada, gelişmekte olan bazı ülkelerin para birimleri dolar karşısında değer kaybederken, TL pozitif ayrışıyor. Güney Afrika randı dolar karşısında yüzde 6, Güney Kore wonu yüzde 0,28, Meksika pesosu yüzde 0,25 ve Macar forintini yüzde 0,1 değer kaybediyor.