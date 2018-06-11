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Dolar/TL haftaya yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 10:24 | Son Güncelleme

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla 4,4830 seviyesinde dengelendi

İSTANBUL (AA) - Dolar/L, haftaya yükselişle başlamasının ardından 4,4830 seviyesinde dengelendi.

Geçen hafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırım kararı ile değerlenen Türk lirası, haftalık bazda dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi oldu.

Dolar/TL, geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,52 değer kaybederek 4,4680'e inmesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında yükselişle başladı.

Açıklanan ilk çeyrek büyüme verisinin beklentileri aşmasının ardından 4,4806'yı gören dolar/TL, saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde, 4,4830 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,7 artışla 5,2970'ten, sterlin/TL de yüzde 0,5 primle 6,0220'den işlem görüyor.

Analistler, öğleden sonra TCMB'nin beklenti anketinin takip edileceğini belirterek, yurt dışında ise G7 Liderler Zirvesi'nin, taraflardan gelen sert açıklamalarla sona ermesinin ardından siyasi gelişmelerin izlenmesi gerektiğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yarın sabahın ilk saatlerinde Singapur'da bir araya gelmesinin beklendiğini ifade eden analistler, haftanın geri kalanında ise ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası toplantılarının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.

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