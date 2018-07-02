FİNANS

Dolar/TL haftaya yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2018 09:43 | Son Güncelleme

Dolar/TL haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 4,6190 seviyesinde dengelendi.

24 Haziran'da gerçekleştirilen seçimlerin ardından diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışan Türk lirası, geçen hafta dolar karşısında yaklaşık yüzde 2 değer kazanmıştı.

Dolar/TL, geçen haftayı 4,5862'den tamamlaması sonrasında yeni haftaya yükselişle başladı ve saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 4,6190 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 5,3790'dan, sterlin/TL de yüzde 0,4 primle 6,0860'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, hafta genelinde ise yurt içinde yarınki enflasyon, ABD'de ise cuma günkü istihdam raporunun yatırımcıların odağında olacağını ifade etti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 4,55’in destek konumuna geldiğini, bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda düşüş eğiliminin ivme kazanabileceğini kaydeden analistler, yükselişlerde ise 4,70'in direnç olarak takip edileceğini söyledi.

PARTNERZehra tatildeZehra tatilde
Antalya turizminde haziran rekoruAntalya turizminde haziran rekoru
Sandıklı patatesi, tezgahtaki fiyatların ateşini düşürecekSandıklı patatesi, tezgahtaki fiyatların ateşini düşürecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
döviz piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?

Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Patates ve soğan fiyatları ne zaman düşecek? Bakan Fakıbaba açıkladı

Patates ve soğan fiyatları ne zaman düşecek? Bakan Fakıbaba açıkladı

Dolar ne kadar? Dolar kuru kaç TL? İşte piyasalardaki son durum

Dolar ne kadar? Dolar kuru kaç TL? İşte piyasalardaki son durum

Ehliyet kurslarında 'nüfus' kriteri aranmayacak

Ehliyet kurslarında 'nüfus' kriteri aranmayacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya turizminde haziran rekoru

Antalya turizminde haziran rekoru

Sandıklı patatesi, tezgahtaki fiyatların ateşini düşürecek

Sandıklı patatesi, tezgahtaki fiyatların ateşini düşürecek

'Turizm Oscarları'nda Türkiye'ye 11 ödül

'Turizm Oscarları'nda Türkiye'ye 11 ödül

Batı Akdeniz cari açığı yendi

Batı Akdeniz cari açığı yendi

TOKİ'nin Silivri konutlarına 20 bin 639 başvuru yapıldı

TOKİ'nin Silivri konutlarına 20 bin 639 başvuru yapıldı

Düğün sezonunda yeni gözde 'çeyrek ve yarım gram altın'

Düğün sezonunda yeni gözde 'çeyrek ve yarım gram altın'

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.