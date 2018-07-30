Dolar/TL, haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftaya artışla başlamasının ardından 4,8780 seviyesinde dengelendi.
Geçen hafta cuma günü 4,84-4,88 aralığında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 azalışla 4,8423'ten tamamladı.
Bugüne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 4,8780 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,60 yükselişle 5,6877'den, sterlin/TL de yüzde 0,68 değer kaybıyla 6,3960'tan satılıyor.
Analistler, bugün yurt içinde temmuz ayı ekonomi güven endeksi, yurt dışında Avro Bölgesi, temmuz ayı tüketici güven endeksi ve ABD'de haziran ayı bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini belirtti.
Teknik açıdan dolar/TL'de 4,8970'in önemli direnç konumuna geldiğini söyleyen analistler, 4,80'in destek konumunda izleneceğini dile getirdi.
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