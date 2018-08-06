Dolar/TL, haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 5,1090 seviyesinde dengelendi.

Geçen hafta yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 5,0807'den tamamladı.

Haftanın ilk işlem gününe değer kazancıyla başlayan dolar/TL, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 5,1090 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,49 yükselişle 5,9055'ten, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kazancıyla 6,6410'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi, ağustos ayı yatırımcı güven endeksi verisini takip edileceğini belirterek, ABD'nin bugün başlayacak İran yaptırımları ve Çin ile ticarete ilişkin açıklamalarının doların küresel piyasalardaki değeri üzerinde etkili olacağını söyledi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,10'un altında kapanışlar olması halinde düşüşün ivmelenebileceğini dile getiren analistler, 5,0650 seviyesinin destek, 5,12'nin direnç konumunda izleneceğini kaydetti.

