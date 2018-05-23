FİNANS

Dolar/TL Merkez Bankası kararı sonrası düşüşe geçti

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 21:07 | Son Güncelleme

Dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırım kararının ardından düşüşe geçerek 4,5550'yi gördü

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırım kararının ardından düşüşe geçerek 4,5550'yi gördü.

Güne yükselişle başlayan ve 4,9282 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL, TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından hızlı bir şekilde düşüşe geçti

Dolar/TL PPK toplantısı sonrasında 4,5550'ye kadar gerilemesinin ardından saat 20.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 4,6050 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 2 düşüşle 5,3910'dan, sterlin/TL de yüzde 1,9 azalarak 6,1510'dan işlem görüyor.

TCMB, bugün saat 19.00'da PPK'nın yakın dönem gelişmelerini değerlendirmek üzere toplandığını duyurmasının ardından, saat 19.20'de de Kurul kararlarını yayımladı.

PPK, toplantısı sonrası yapılan açıklamada geç likidite penceresi faiz oranının 300 baz puan artırılarak yüzde 16,50 yükseltildiği, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) ise yüzde 8'de sabit tutulduğu belirtildi.

Analistler, TCMB'nin bankaları geç likidite penceresinden fonladığını hatırlatarak, dolayısıyla bugünkü artışla ağırlıklı fonlama maliyetinin yüzde 16,50'ye yükseltildiğini ifade etti.

TCMB'nin açıklamasında, piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumlarının ve enflasyon beklentilerinde süregelen yükselişin genel fiyatlama davranışlarına dair riskleri artırdığının kaydedildiğine dikkati çeken analistler, bugünkü PPK ile güçlü bir parasal sıkılaştırma adımı atıldığını vurguladı.

Analistler, PPK'nın 7 Haziran'da da bir toplantısının olduğunu anımsatarak, bu toplantıya kadar döviz kurlarındaki oynaklığının azalabileceğini söyledi.

PARTNER3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde... 3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde...
Prof. Dr. Kerem Alkin: Kur artışı 24 Haziran seçimlerine yönelik bir manipülasyonProf. Dr. Kerem Alkin: Kur artışı 24 Haziran seçimlerine yönelik bir manipülasyon
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
döviz piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Ekonomi Bakanı'ndan dolara müdahale çağrısı!

Ekonomi Bakanı'ndan dolara müdahale çağrısı!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Dolar 5 liraya koştu; CHP'den dolar çağrısı geldi

Dolar 5 liraya koştu; CHP'den dolar çağrısı geldi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Son dakika! Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ile görüşecek

Son dakika! Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ile görüşecek

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Dövizle borçlanmada yeni dönem yarın başlıyor

Dövizle borçlanmada yeni dönem yarın başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Prof. Dr. Kerem Alkin: Kur artışı 24 Haziran seçimlerine yönelik bir manipülasyon

Prof. Dr. Kerem Alkin: Kur artışı 24 Haziran seçimlerine yönelik bir manipülasyon

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Ayvalık zeytinyağına 3 ödül birden

Ayvalık zeytinyağına 3 ödül birden

Prof. Dr. Alkin: Türkiye'nin yeni bir hikayeye ihtiyacı var

Prof. Dr. Alkin: Türkiye'nin yeni bir hikayeye ihtiyacı var

Aktaş: BTSO kentin daha iyi yerlere gelmesinde rol oynayacak

Aktaş: BTSO kentin daha iyi yerlere gelmesinde rol oynayacak

Eroğlu: Bütün sulama birliklerini DSİ teslim aldı

Eroğlu: Bütün sulama birliklerini DSİ teslim aldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.