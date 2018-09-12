FİNANS

Dolar/TL son 2 haftanın en düşük seviyesini gördü

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2018 13:26 | Son Güncelleme

Dolar/TL son 2 haftanın en düşük seviyesini gördü

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı öncesi düşüşünü sürdürerek 6,3652 ile son iki haftanın düşük seviyesini gördü.

Dün 4,4210 - 4,4914 aralığında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 azalışla 6,4253'ten tamamladı.

Düşüş eğilimini bugün de sürdüren dolar/TL, son iki haftanın en düşük seviyesi olan 6,3652'yi görmesinin ardından saat 12.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,61 azalışla 6,3860 seviyesinde dengeledi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,87 düşüşle 7,4014'ten, sterlin/TL de yüzde 0,90 değer kaybıyla 8,3170'ten işlem görüyor.

Analistler, yarınki TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararı öncesinde dolar/TL'de düşüş eğiliminin sürebileceğini, öğleden sonra ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,30 seviyesinin önemli destek konumunda bulunduğunu ve bu seviyenin kırılması durumunda 6,10'ın gündeme geleceğini vurgulayan analistler, olası yükselişlerde 6,54'ün direnç olarak izleneceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
dolar/TL döviz piyasalar

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