FİNANS

Dolar/TL son bir haftanın en düşüğünü gördü

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2018 10:53 | Son Güncelleme

Dolar/TL 4,7675 ile son bir haftanın en düşük seviyesini gördü

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL son bir haftanın en düşük seviyesi olan 4,7675'i görmesinin ardından 4,78'in üzerinde dengelendi.

Yeni güne yatay başlayan ve 4,8161'e kadar yükselen dolar/TL, düşüşe geçerek son bir haftanın en düşük seviyesi olan 4,7675'i gördü. Dolar/TL saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,5 azalışla 4,7810 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,8 düşüşle 5,5590'dan, sterlin/TL de yüzde 0,7 değer kaybıyla 6,2545'ten işlem görüyor.

Küresel piyasalarda dolar endeksi 95,26 ile yaklaşık 3 haftanın en yüksek seviyesinde seyrediyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kaybederken Türk lirası pozitif ayrışıyor. Güney Kore wonu dolar karşısında yüzde 5, Rus rublesi yüzde 0,4, Güney Afrika randı yüzde 3 değer kaybediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD Temsilciler Meclisi'ndeki açıklamaları ve Bej Kitap raporunun izleneceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 4,80 seviyesinin altında kapanışlar yaşanması durumunda düşüşün ivmeleneceğini ve 4,75'in gündeme geleceğini aktaran analistler, olası yükselişlerde 4,85 - 4,90 bandının takip edileceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
dolar/TL piyasalar

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