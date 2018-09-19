Dolar/TL yüzde 1,8 düşüşle 6,28'in altını gördü

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 1,8 azalışla 6,2726'yı gördü.

Dün dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, analistlerin direnç olarak niteledikleri 6,4650 seviyesini test etmesinin ardından düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,16 artışla 6,3875'ten tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 1,8 azalışla 6,2726'yı gördü. Dolar/TL saat 12.10 itibarıyla yüzde 1,7 değer kaybıyla 6,28'in altında dengelendi.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 3,5 azalışla 7,1164'ten, sterlin/TL de yüzde 1,5 değer kaybıyla 8,2815'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yarın açıklanması beklenen Orta Vadeli Programın piyasanın odağında olacağını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,10 seviyesinin destek, 6,44'ün direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

