FİNANS

Dolaşım belgeleri elektronik ortamda düzenlenebilecek

FİNANS HABERLERİ  | 23.06.2018 16:59 | Son Güncelleme

Dolaşım belgeleri elektronik ortamda düzenlenebilecek

Türkiye'den gerçekleştirilecek ihracatlar için menşe ispat ve dolaşım belgelerin düzenlenmesi, kontrol edilmesi, onaylanması ve vize işlemlerinin gerçekleştirilmesi elektronik ortamda da yapılabilecek.

Bakanlar Kurulu'nun "Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, Türkiye'den gerçekleştirilecek ihracatlar için menşe ispat ve dolaşım belgelerin düzenlenmesi, kontrol edilmesi, onaylanması ve vize işlemlerinin gerçekleştirilmesi elektronik ortamda da yapılabilecek. A.TR Dolaşım Belgelerinde bulunması zorunlu bilgilerin elektronik sistem üzerinden beyan edilmesi de zorunlu olacak.

Elektronik sistem kullanılarak dolaşım belgesi düzenlenmesi amacıyla başvuruda bulunulduğunda, gümrük idaresi ya da Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yetki verilen kişi ve kuruluşlar, bu başvuruları ve başvuruda ibraz edilen bilgi ve belgelerle birlikte, ihracata ait diğer belgeleri de inceleyerek gerekli işlemleri tamamlayacak ve söz konusu belgelere ilişkin kontroller tamamlandıktan sonra, uygun görülen başvurular elektronik sistem üzerinden onaylanacak.

Elektronik ortamda düzenlenerek gümrük idaresine gönderilen A.TR Dolaşım Belgelerinin kontrolü de elektronik sistem üzerinden yapılarak karar hükümlerine uygun olması durumunda vize edilecek.

Kararın yayım tarihinden itibaren, Türkiye’ye yönelik ithalatlarda ibraz edilen A.TR Dolaşım Belgelerinin teknik nedenlerle reddedilmesi durumunda, eşyaya Gümrük Birliği kapsamında tercihli rejim uygulanmayacak ve kanuni vergi nispetleri üzerinden tahakkuk yapılarak vergiler tahsil edilecek.

A.TR Dolaşım Belgesinin çalınması, kaybedilmesi veya hasar görmesi hallerinde belgenin ikinci bir nüshasının düzenlenmesi için elektronik sistem üzerinden başvuruda bulunulabilecek. Düzenlenen ikinci nüsha A.TR Dolaşım Belgelerinin, ilk dolaşım belgesinin vize tarihi ve seri numarası, elektronik sistem tarafından doğrudan kaydedilecek.

Karar, Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı gümrük idareleri tarafından vize edilecek A.TR Dolaşım Belgeleri için 24 Nisan 2018, diğer tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı gümrük idareleri tarafından vize edilecek A.TR Dolaşım Belgeleri için 14 Mayıs 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Dolaşım belgeleri, 1 Ocak 2019 tarihine kadar fiziksel ortamda da düzenlenebilecek.

PARTNER2 bin 200 yıllık mezar! Öyle biri buldu ki...2 bin 200 yıllık mezar! Öyle biri buldu ki...
Oyuncak kampanyasına Çılgın Sedat ve Devran İskender'den destekOyuncak kampanyasına Çılgın Sedat ve Devran İskender'den destek
Bamya çiftçide 3, tezgahta 15 liraBamya çiftçide 3, tezgahta 15 lira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
A.TR Dolaşım Belgeleri Gümrük Birliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı resmi gazete

En Çok Okunan Haberler

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Muharrem İnce: Meydanlar yalan söylemiyorsa bu iş oldu

Muharrem İnce: Meydanlar yalan söylemiyorsa bu iş oldu

Tarım Bakanı Fakıbaba'dan patates yorumu: Hayretler içerisindeyim!

Tarım Bakanı Fakıbaba'dan patates yorumu: Hayretler içerisindeyim!

Sigara içmeyen çalışanlara müjde!

Sigara içmeyen çalışanlara müjde!

Gözleri Türkiye pazarında! Astronomik maaş teklifi

Gözleri Türkiye pazarında! Astronomik maaş teklifi

Mehmet Şimşek: Güçlü adımlar attık! Endişeler yersiz

Mehmet Şimşek: Güçlü adımlar attık! Endişeler yersiz

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Diğer Haberler
Oyuncak kampanyasına Çılgın Sedat ve Devran İskender'den destek

Oyuncak kampanyasına Çılgın Sedat ve Devran İskender'den destek

Bamya çiftçide 3, tezgahta 15 lira

Bamya çiftçide 3, tezgahta 15 lira

Mehmet Şimşek: İnşallah dünya ticaret savaşına gitmez

Mehmet Şimşek: İnşallah dünya ticaret savaşına gitmez

Ne seçim, ne Dünya Futbol Şampiyonası turizmin hızını kesebildi

Ne seçim, ne Dünya Futbol Şampiyonası turizmin hızını kesebildi

Muş taşı ihraç ediliyor

Muş taşı ihraç ediliyor

Van'da ürettikleri saç fiberini dünyaya satıyorlar

Van'da ürettikleri saç fiberini dünyaya satıyorlar

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.