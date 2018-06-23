Dolaşım belgeleri elektronik ortamda düzenlenebilecek

Türkiye'den gerçekleştirilecek ihracatlar için menşe ispat ve dolaşım belgelerin düzenlenmesi, kontrol edilmesi, onaylanması ve vize işlemlerinin gerçekleştirilmesi elektronik ortamda da yapılabilecek.

Bakanlar Kurulu'nun "Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, Türkiye'den gerçekleştirilecek ihracatlar için menşe ispat ve dolaşım belgelerin düzenlenmesi, kontrol edilmesi, onaylanması ve vize işlemlerinin gerçekleştirilmesi elektronik ortamda da yapılabilecek. A.TR Dolaşım Belgelerinde bulunması zorunlu bilgilerin elektronik sistem üzerinden beyan edilmesi de zorunlu olacak.

Elektronik sistem kullanılarak dolaşım belgesi düzenlenmesi amacıyla başvuruda bulunulduğunda, gümrük idaresi ya da Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yetki verilen kişi ve kuruluşlar, bu başvuruları ve başvuruda ibraz edilen bilgi ve belgelerle birlikte, ihracata ait diğer belgeleri de inceleyerek gerekli işlemleri tamamlayacak ve söz konusu belgelere ilişkin kontroller tamamlandıktan sonra, uygun görülen başvurular elektronik sistem üzerinden onaylanacak.