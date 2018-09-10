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Domaniç'te nohut, çiftçilerin yüzünü güldürdü

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2018 18:25 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde ekilen nohut, çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Domaniç'te nohut, çiftçilerin yüzünü güldürdü

Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde ekilen nohut, çiftçilerin yüzünü güldürdü.
Domaniç İlçe Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özoğul, İlçede bu yıl 1500 dönüm araziye nohut ekildiğini belirtti. Devlet desteği ve artan fiyat nedeniyle çiftçinin iyi para kazandığına dikkati çeken Özoğul, Domaniç nohudunun markalaşma yoluna gittiğini söyledi. Geçen yıl 500 dönümlük arazide nohut ekimini gerçekleştirdiklerini bildiren oda başkanı Ahmet Özoğul şöyle konuştu:
"Geçtiğimiz yıl 500 dönüm arazide nohut ekimi gerçekleştirdik. Buradan elde edilen gelir ve nohudun kalitesinden dolayı Domaniç Ziraat Odamız ve İlçe Tarım Müdürlüğümüzün girişimleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün destekleriyle 250 dönüm azkan nohut tohumu hibe edildi. Bu destekler ve geçen yılki nohut fiyatları da çiftçimizi teşvik etti. Çiftçimiz ve ürün satın alan toptancılar nohuttan memnun kaldı. Önümüzdeki yıllarda toplu ekime daha fazla önem vereceğiz. Bu tempo ile devam ettiğimiz takdirde Domaniç'imizin nohudu bir marka haline gelecek. Ayrıca, çilek, üzüm, fasulye ve ceviz gibi ürünler ilçemizde on numara kalite sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra nohut kalitesi de oldukça fazla bu sebeple artık markalaşma yoluna gitmek için çalışmalarımız var. Çünkü Domaniç'te yetişen ürünlerin tadı çok lezzetli."
Domaniçli çiftçilerden Muttalip Türk de "İlk kez geçen yıl nohut ekimi gerçekleştirdim. Bu sene kullanılmayan tarlalara da ekim yaptım. Bana 'Burada nohut ekme, domuz girer, ayı girer' dediler. İyi ki ekmişim. Domuz da gelmedi, ayı da gelmedi. Verim de çok güzel oldu" dedi.

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Domaniç'te nohut, çiftçilerin yüzünü güldürdüDomaniç'te nohut, çiftçilerin yüzünü güldürdüDomaniç'te nohut, çiftçilerin yüzünü güldürdüDomaniç'te nohut, çiftçilerin yüzünü güldürdü

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