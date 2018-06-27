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"Domates fiyatları ağustosta düşer"

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2018 13:27 | Son Güncelleme

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan: - "Domates fiyatları temmuzda da artmaya devam edecek ancak ağustosta fiyatların düşmesini bekliyoruz. Çünkü Türkiye'nin her bölgesinde domates çıkıyor"

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan, domates fiyatlarının temmuzda da artmaya devam edeceğini ancak ağustosta ürün bollaşacağı için fiyatların düşmesini beklediklerini belirtti.

Doğan, Borsa binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, domates fiyatlarının haziran ve temmuzda artacağını önceden öngördüklerini ifade etti.

Kış mevsimindeki ılıman hava dolayısıyla üründe tuta hastalığının görüldüğünü anlatan Doğan, tutadan zarar gören üreticilerin çoğunun seralarını söktüğünü dile getirdi.

Geçen sene domates para etmediği için bu yıl haziranda boşluk oluşacağını tahmin ettiklerini söyleyen Doğan, "Domates fiyatları temmuzda da artmaya devam edecek ancak ağustosta fiyatların düşmesini bekliyoruz. Çünkü Türkiye'nin her bölgesinde domates çıkıyor. " diye konuştu.

- "İhracatta da tuta sorunu var"

İstanbul'da 7-8 liradan domates satıldığına dikkati çeken Doğan, şöyle devam etti:

"Ağustosta domates fiyatları düşer ama tutanın zararları devam eder. Yaylalarda da tutanın zararları devam edecek. Bunun için şu anda bir tedbir alma şansımız yok. Tuta kolay öldürülüp, temizlenebilecek bir hayvan değil. Antalya yazın sıcak ama tuta yaylaya gitti. Kışın, hayvanın en zayıf olduğu dönemlerde tedbir alınabilir, hayvanın öldürülmesi için ilaçlama yapılabilir. Tarım il müdürlüğümüzün önerileri doğrultusunda seralarda modernizasyon yapılabilir. Biyolojik mücadeleye, böcekle öldürmeye gidilebilir."

İlaç firmalarının tuta üzerine çalışmaları olduğunu belirten Doğan, domates ihracatı için Rusya pazarının tamamen açıldığını ancak tuta sorunu olduğunu ifade etti.

Domates ihracatı yapılmadan önce ürünün kontrolü için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne başvurulduğunu anlatan Doğan, "Eğer serada tuta varsa, benim ihracat yapmama izin vermiyor. Artık ürünlerin sınırdan dönmesi söz konusu değil, domates benim tırıma girmeden seradayken kontrol ediliyor. Müdürlük uygun verirse ihracatı yapabiliyorum." dedi.

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ATB Cüneyt Doğan domates fiyat tuta

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