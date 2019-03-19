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Domates ihracatında yüzler gülüyor

FİNANS HABERLERİ  | 19.03.2019 12:51 | Son Güncelleme

Türkiye'nin domates ihracatı, yılbaşından bu yana geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 98 milyon dolara çıktı, ilk sırayı 40 milyon dolarla Rusya aldı - Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak: - "Havaların daha da güzelleşmesiyle sera ürünleri yerini tarlaya bırakacak. Bu hem ihracatta artışa hem de iç piyasada fiyatların düşmesine vesile olacak" - Agrobay firması yönetim kurulu üyesi Salık: - "Özellikle Rusya ve Avrupa pazarından gelen talebe yetişemiyoruz"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Türkiye'nin yılbaşından bu yana gerçekleştirdiği domates ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 98 milyon dolara yükseldi.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl 53 ülkeye 292 milyon dolarlık domates ihracatı yapan Türkiye, 2019 sezonuna da iyi başladı.

Ağırlığı Ege ve Akdeniz bölgelerindeki seralarda üretilen domateslerle yapılan ihracat, 1 Ocak-18 Mart 2019 tarihlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 98 milyon dolara ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde ise 86,5 milyon dolarlık domates ihraç edilmişti.

Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatında ilk sırada yer alan domateste en fazla dış satım Rusya'ya yapıldı. Geçen yıla göre yüzde 351 artışla 40 milyon dolarlık domatesin gönderildiği Rusya'yı, 13,5 milyon dolarla Romanya ve 7,3 milyon dolarla Bulgaristan izledi.

- "Hedefe emin adımlarla ilerliyoruz"

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine, Ege Bölgesi olarak 2019'da belirledikleri 1 milyar 50 milyon dolarlık ihracat hedefine emin adımlarla ilerlediklerini aktardı.

Meyve sebze ihracatında Ege Bölgesi'nin önemli payı olduğunu belirten Uçak, bu yılın ilk 2 ayında bölgeden yapılan yaş meyve sebze ihracatının yüzde 59'luk artışla 26,5 milyon dolara çıktığını ifade etti.

Uçak, "Birlik olarak 2019'un iki aylık döneminde Rusya'ya yaptığımız meyve sebze ihracatı yüzde 251'lik rekor artışla 11,8 milyon dolara yükseldi. Polonya 1,8 milyon dolara ikinci, Romanya ise 1,3 milyon dolarla üçüncü pazar oldu. Yılın devam eden aylarında sezonu başlayacak ürünlerimizin ihracatıyla birlikte 1 milyar 50 milyon dolarlık ihracat hedefimize ulaşacağız." diye konuştu.

- "Türkiye genelinde sıkıntı yok"

Türkiye genelinde de ihracatta artış yaşandığına değinen Uçak, "Havaların daha da güzelleşmesiyle sera ürünleri yerini tarlaya bırakacak. Bu hem ihracatta artışa hem de iç piyasada fiyatların düşmesine vesile olacak" dedi.

Uçak, domates ihracatında gümrüklerde yaşandığı iddia edilen sorunlarla ilgili olarak da "Bazı ihracatçı arkadaşlardan Fethiye ve Antalya bölgesinde sıkıntı olduğuna dair duyumlar aldık. Ancak Türkiye genelinde böyle bir durum yok. Bu bölgelerdeki sıkıntılarında giderilmesi için çalışmalar başlattık. Sorunları çok kısa sürede çözüleceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Talebe yetişemiyoruz"

Dikili ilçesinde 700 dönüm ile dünyanın en büyük ikinci jeotermal serasında yıllık 19 bin ton domates üreten Agrobay firması yönetim kurulu üyesi Arzu Şentürk Salık ise seralarında yetişen domatesin dünyanın birçok noktasında talep gördüğünü söyledi.

Yeni sezonun bereketli gittiğine değinen Şentürk, "Özellikle Rusya ve Avrupa pazarından gelen talebe yetişemiyoruz. İç piyasada da çok ciddi bir talep var." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
dolar domates ihracat pazar

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