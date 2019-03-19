Domates ihracatında yüzler gülüyor

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Türkiye'nin yılbaşından bu yana gerçekleştirdiği domates ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 98 milyon dolara yükseldi.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl 53 ülkeye 292 milyon dolarlık domates ihracatı yapan Türkiye, 2019 sezonuna da iyi başladı.

Ağırlığı Ege ve Akdeniz bölgelerindeki seralarda üretilen domateslerle yapılan ihracat, 1 Ocak-18 Mart 2019 tarihlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 98 milyon dolara ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde ise 86,5 milyon dolarlık domates ihraç edilmişti.

Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatında ilk sırada yer alan domateste en fazla dış satım Rusya'ya yapıldı. Geçen yıla göre yüzde 351 artışla 40 milyon dolarlık domatesin gönderildiği Rusya'yı, 13,5 milyon dolarla Romanya ve 7,3 milyon dolarla Bulgaristan izledi.

- "Hedefe emin adımlarla ilerliyoruz"

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine, Ege Bölgesi olarak 2019'da belirledikleri 1 milyar 50 milyon dolarlık ihracat hedefine emin adımlarla ilerlediklerini aktardı.