FİNANS

Domates üreticileri, fiyattan dertli

FİNANS HABERLERİ  | 30.06.2019 16:33 | Son Güncelleme

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, kışın tezgah fiyatının 15 liraya kadar çıktığını görünce önceki yıla oranla yüzde 80 daha fazla domates tohumu eken üreticiler, umduğunu bulamadı.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, kışın tezgah fiyatının 15 liraya kadar çıktığını görünce önceki yıla oranla yüzde 80 daha fazla domates tohumu eken üreticiler, umduğunu bulamadı. Domatesin kilosu tarlada, kalitesine göre, 30- 50 kuruştan alıcı buldu. İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, dolu ve sağanağın vurduğu tarlaların sahiplerinin, masrafını bile karşılamakta zorlandığını söyledi. Kış aylarında domatesin kilo fiyatının tezgahlarda 10- 15 liraya kadar çıkması, İncirliovalıları daha çok üretime yöneltti. Geçen yıla oranla yüzde 80 daha fazla domates tohumu ekimi yapıldı; ancak üreticiler, bekledikleri fiyatları bulamadı. Tarlada, kalitesine göre, kilosu 30- 50 kuruşa alıcı bulan domates, tezgahlarda 2 liradan satışa sunuldu. Dolu ve aşırı yağmur nedeniyle ürünleri zarar gören üreticiler, bir de fiyatının düşük olması nedeniyle zor durumda kaldı. Üretici Murat Şayık, "50 dekar araziye domates ektim. Yaklaşık 100- 110 bin TL masrafım oldu. Dekar başına 4 ton domates alabilirsem, 200 ton ürün elde edeceğim. Şu andaki piyasaya koşullarına göre, kilosu 50 kuruştan satılsa 100 bin TL para elime geçecek. Bu da ancak masraflarımı karşılar. Masrafımızı çıkaracak duruma bile sevinir olduk" dedi. 'ÜRETİCİNİN ŞEVKİ KIRILDI' İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı da domates sezonunun açıldığına dikkati çekerek, "İlk ürünlerimizi topluyoruz. Son dolu ve sağanakta zarar gören mahsulümüzde, bir kısmında hasar var. Diğer yandan domates fiyatlarının da düşük olması bize ikinci bir mağduriyet yaşattı. Bu şartlarda üreticinin masraflarını çıkarması çok zor. Çiftçiler rastgele, bildiği gibi ürün yetiştiriyor. Bir araya da gelemiyoruz. Bir kooperatif altında olmamız ve hal esnafına teslim olmamamız gerekiyor. Üretici mağdur, tüketici ondan mağdur. Aracılar, üreticiden daha fazla kazanıyor. Alın terinin karşılığı maalesef yok. Üreticinin şevki kırıldı. Hepimiz mağduruz. Geçen yıla oranla yüzde 80 daha fazla domates dikildi" diye konuştu.

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