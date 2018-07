Halen başta Rusya olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ülkelerine domates ihraç eden Fatma Konu, hasat sezonunda yaklaşık 50 kadını istihdam ediyor.

- "Eşarbımla her yere girip çıktım"

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki bir serayı ziyaret eden Konu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sık sık geldiği kentte Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği yöneticileriyle toplantılara katıldığını ifade etti.

Konu, bir kadın olarak ihracat yapmakta zorlanmadığını, karşısına çıkan çok sayıda zorluğu inancıyla aştığını söyledi.

Bulunduğu ilçede tarım konusunda söz sahibi bir kişi olduğunu dile getiren Konu, şöyle konuştu:

"Bu eşarbımla, bu kıyafetimle her yere girdim çıktım. Ziraat derneklerinin faaliyetlerine katıldım, ulusal tarım kongrelerinde görüş bildirdim. Dönemin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ile de görüştüm.

Kadınlarımız bir adım atsın yeter. Ben çiftçilik dalında bu işleri başarmaya çalışıyorum. Tarımla uğraşmayan tığ işleriyle başarabilir. Kimi börek yaparak başarır. Kadınlarımızın hepsi özgüvenli olsun. Özgüveni yüksek olduktan sonra her şeyi başarabilirler. Anadolu kadını her şeyi başarır. İnanın ben her kadının her işi başaracağını düşünüyorum. Zaten en zor iş ev kadınlığı. Bunu yapan kadınlarımız her işi yapabilir."