Domates üreticisinin gözü aralıkta

HALİL FİDAN - Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA-BİR) Başkanı Müslüm Yanmaz, domates üreticilerinin aralık ayını beklediklerini belirterek, "Kasım ayının ortalarından nisan ayına kadar domates Türkiye dışında neredeyse dünyanın hiçbir yerinde yok. O yüzden bugün itibarıyla ihracattan ümitliyiz." dedi.

Yanmaz, AA muhabirine, bir dönem Türk-Rus ilişkilerinde gündemi uzun süre meşgul eden domates ihracatında kısıtlamanın geçen yıl kaldırıldığını hatırlatarak, bu durumun olumlu yansımalarının olduğunu söyledi.

Türkiye'nin en önemli tarım ürünleri ihracatının başında domatesin geldiğini vurgulayan Yanmaz, üreticiler olarak bu anlamda aralık ayını beklediklerini ifade etti.

Yanmaz, bu dönemde sera domatesinin neredeyse sadece Türkiye'de yetiştiğini ve bu nedenle hem Avrupa Birliği ülkeleri hem de Rusya'nın buradan ürün aldığını dile getirdi.

- "Domates en önemli ihraç ürünümüz"

Yanmaz, ihracattan ümitli olduklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Domates en önemli ihraç ürünümüz. İhracatla ilgili kısıtlamalar kalktı. Bundan dolayı mutluyuz. Ülkemizde sera domateslerinde sezon yeni başladı. Özellikle ısıtmalı seracılıkta kasım ayı içerisinde ilk hasatlar yapıldı. Bu hasatla ihracata yönelik çalışmalarımızı artırdık. Avrupa Birliği ülkeleriyle 30 Nisan'a kadar bu ürünü alacaklarına ilişkin anlaşmalar yaptık. Rusya ile ilgili de bir problemimiz yok. Çok şükür Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde Rusya'nın domatesle ilgili ambargosu kalktı. Bu dönem genelde ilk ürünlerin çıktığı dönem. Şu anda piyasalarda domates fiyatlarında bir düşüş yaşanıyor. İç piyasadan salkım domates 3,5 liradan alıcı buluyor. Bu durum tüketiciler açısından sevindirici. Aralık ayıyla domates ihracatı hız kazanır, çünkü bu dönemde Avrupa'da domates bitiyor. Azerbaycan'dan Rusya'ya giden ürünlerde de azalma olacak. Kasım ayının ortalarından nisan ayına kadar domates Türkiye dışında neredeyse dünyanın hiçbir yerinde yok. O yüzden bugün itibarıyla ihracattan ümitliyiz."