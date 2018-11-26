FİNANS

Domates üreticisinin gözü aralıkta

FİNANS HABERLERİ  | 26.11.2018 11:06 | Son Güncelleme

SERA-BİR Başkanı Müslüm Yanmaz: - "Kasım ayının ortalarından nisan ayına kadar domates Türkiye dışında neredeyse dünyanın hiçbir yerinde yok. O yüzden bugün itibarıyla ihracattan ümitliyiz" - "Şu anda piyasalarda domates fiyatlarında bir düşüş yaşanıyor. İç piyasadan salkım domates 3,5 liradan alıcı buluyor. Bu durum tüketiciler açısından sevindirici bir durum" - "12 bin dekarlık seralardan yaklaşık 200 milyon dolarlık bir ihracat hedefliyoruz. Ayrıca diğer üreticilerden de 100 milyon dolar geleceğini düşünürsek toplam kışlık domates üretiminden yaklaşık 300 milyon dolarlık ihracat bekliyoruz"

HALİL FİDAN - Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA-BİR) Başkanı Müslüm Yanmaz, domates üreticilerinin aralık ayını beklediklerini belirterek, "Kasım ayının ortalarından nisan ayına kadar domates Türkiye dışında neredeyse dünyanın hiçbir yerinde yok. O yüzden bugün itibarıyla ihracattan ümitliyiz." dedi.

Yanmaz, AA muhabirine, bir dönem Türk-Rus ilişkilerinde gündemi uzun süre meşgul eden domates ihracatında kısıtlamanın geçen yıl kaldırıldığını hatırlatarak, bu durumun olumlu yansımalarının olduğunu söyledi.

Türkiye'nin en önemli tarım ürünleri ihracatının başında domatesin geldiğini vurgulayan Yanmaz, üreticiler olarak bu anlamda aralık ayını beklediklerini ifade etti.

Yanmaz, bu dönemde sera domatesinin neredeyse sadece Türkiye'de yetiştiğini ve bu nedenle hem Avrupa Birliği ülkeleri hem de Rusya'nın buradan ürün aldığını dile getirdi.

- "Domates en önemli ihraç ürünümüz"

Yanmaz, ihracattan ümitli olduklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Domates en önemli ihraç ürünümüz. İhracatla ilgili kısıtlamalar kalktı. Bundan dolayı mutluyuz. Ülkemizde sera domateslerinde sezon yeni başladı. Özellikle ısıtmalı seracılıkta kasım ayı içerisinde ilk hasatlar yapıldı. Bu hasatla ihracata yönelik çalışmalarımızı artırdık. Avrupa Birliği ülkeleriyle 30 Nisan'a kadar bu ürünü alacaklarına ilişkin anlaşmalar yaptık. Rusya ile ilgili de bir problemimiz yok. Çok şükür Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde Rusya'nın domatesle ilgili ambargosu kalktı. Bu dönem genelde ilk ürünlerin çıktığı dönem. Şu anda piyasalarda domates fiyatlarında bir düşüş yaşanıyor. İç piyasadan salkım domates 3,5 liradan alıcı buluyor. Bu durum tüketiciler açısından sevindirici. Aralık ayıyla domates ihracatı hız kazanır, çünkü bu dönemde Avrupa'da domates bitiyor. Azerbaycan'dan Rusya'ya giden ürünlerde de azalma olacak. Kasım ayının ortalarından nisan ayına kadar domates Türkiye dışında neredeyse dünyanın hiçbir yerinde yok. O yüzden bugün itibarıyla ihracattan ümitliyiz."

- "300 milyon dolar ihracat hedefi"

Sera üreticileri olarak en kaliteli ve sağlıklı ürünü yetiştirmeye çalıştıklarını vurgulayan Yanmaz, Türkiye'de kasım-nisan döneminde 35 bin dekar alanda domates yetiştirildiğinin altını çizdi.

Üretime devam ettiklerini belirten Yanmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biraz daha ümitliyiz. Hem ülke ekonomisi rayına oturmaya başladı hem de ihracata dönük Rusya pazarlarının açık olması bizi gerçekten ümitlendiriyor. Biz hem ihracat yapacağız hem de yeni sera yatırımlarıyla üretime destek olmaya devam edeceğiz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bitkinin üretimine devam ettirebilmesi için sera 15 derecenin altında olmamalı. Biz bu olanaklara sahibiz. Bu sayede daha kaliteli domates elde ediliyor. Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliğine üye 12 bin dekarlık seralardan yaklaşık 200 milyon dolarlık bir ihracat hedefliyoruz. Ayrıca diğer üreticilerden de 100 milyon dolar geleceğini düşünürsek toplam kışlık domates üretiminden yaklaşık 300 milyon dolarlık ihracat bekliyoruz."

Güzellik kraliçesine çıplak poz şoku! Diskalifiye edildiGüzellik kraliçesine çıplak poz şoku! Diskalifiye edildi
Doğu Karadeniz’in en büyük çelik gemisinin yapımına başlandıDoğu Karadeniz’in en büyük çelik gemisinin yapımına başlandı
200 milyon dolarlık yatırım hedefi200 milyon dolarlık yatırım hedefi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çiftçi domates ihracat rusya sera Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA BİR) Başkanı Müs Şanlıurfa üretim

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ve Hatipoğlu arasında dikkat çeken diyalog: Gündemden düşürelim

Erdoğan ve Hatipoğlu arasında dikkat çeken diyalog: Gündemden düşürelim

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm hizmetleri tek platformda birleştirildi

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm hizmetleri tek platformda birleştirildi

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeler Meclis'te

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeler Meclis'te

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı

TSK personeline fazla mesai ücreti çalışması

TSK personeline fazla mesai ücreti çalışması

Pazardaki balık fiyatları, hali 3'e katlıyor

Pazardaki balık fiyatları, hali 3'e katlıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: Geleceğe ümitle bakıyoruz

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: Geleceğe ümitle bakıyoruz

Doğu Karadeniz’in en büyük çelik gemisinin yapımına başlandı

Doğu Karadeniz’in en büyük çelik gemisinin yapımına başlandı

200 milyon dolarlık yatırım hedefi

200 milyon dolarlık yatırım hedefi

Jeotermale yatırım yaptı, hayal kırıklığı yaşadı

Jeotermale yatırım yaptı, hayal kırıklığı yaşadı

Sektördeki gelişmeler 'Perakende Günleri’nde tanıtılacak

Sektördeki gelişmeler 'Perakende Günleri’nde tanıtılacak

'Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı'na 5 binden fazla ziyaretçi

'Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı'na 5 binden fazla ziyaretçi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.