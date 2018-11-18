FİNANS

Domates ve biberden para kazanamayınca 'ejder meyvesi' işine girdi

FİNANS HABERLERİ  | 18.11.2018 10:29 | Son Güncelleme

ANTALYA'da çiftçilik yapan Hüseyin Üzer (47), yıllarca ektiği domates ve biberden para kazanamayınca tropikal bir tür olan 'ejder meyvesi' (pitaya) dikmeye karar verdi.

Domates ve biberden para kazanamayınca 'ejder meyvesi' işine girdi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da çiftçilik yapan Hüseyin Üzer (47), yıllarca ektiği domates ve biberden para kazanamayınca tropikal bir tür olan 'ejder meyvesi' (pitaya) dikmeye karar verdi. Yakınlarının 'Boşver, sen bu işten para kazanamazsın, vazgeç' demesine rağmen Üzer, sezonda 30 bin TL kazanmayı hedefliyor.
Aksu ilçesinde çiftçilik yapan Hüseyin Üzer, kendisine ait tarla ve seraya yıllarca domates ve biber ekti. Kazandığı parayı genelde girdi malzemelerine harcadığını ve kar edemediğini fark eden Üzer, farklı arayışa girdi ve geçen yıl bir yakınının tavsiyesi üzerine ejder meyvesi üzerinde araştırma yaptı.
Önce Gazipaşa ilçesindeki bir üreticiyle görüşen Hüseyin Üzer, daha sonra Mersin'e giderek buradaki üreticiler ve meyve fidesi satanlarla görüştü. Gazipaşa ilçesinden 720 fidan alan Üzer, meyveyi yetiştirmek için 1 dönümlük naylon serasını da yeniden düzenledi. Fideler dahil yaklaşık 25 bin TL harcayan Üzer, bakımının kolay olduğunu söylediği ejder meyvesini yetiştirmek için sadece su verdi. İlaç ve ısıtma için ek masraf yapmayan çiftçi Üzer, ilk sene sadece 200 kadar meyve alabildi.
YAKINLARI VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞTI
Aksu bölgesinde ejder meyvesi yetiştiren 3 kişiden biri olduğunu anlatan Üzer, bu yıl topladığı 200 meyveyi, tanıtım yapmak adına komşularına dağıttı. Tadının Türk damak tadına yabancı olmadığını belirten Hüseyin Üzer, "Yakınlarım bana 'Boşver, sen bu işten para kazanamazsın. Vazgeç' dediler. Kavun, karpuz, domates, biber ekmemi önerdiler. Ama kimseyi dinlemedim. Yıllarca zaten o ürünlerden para kazanamadım. Artık farklı bir şeyler denemek lazım" dedi.
GELECEK YIL 30 BİN TL KAZANÇ HEDEFLİYOR
İlk sezon için para kazanmayı hedeflemediğini anlatan Üzer, ikinci ve sonraki yıllarda ilaç, gübre ve ek masrafı olmadığı için para kazanabileceğini söyledi. İkinci yılında 30 bin TL'nin üzerinde gelir elde etmeyi hedeflediğini kaydeden Hüseyin Üzer, şimdilik aldığı verimden memnun olduğunu ve bir kişinin 10 dönümlük alana da kolayca bakım yapabileceğini söyledi. Hüseyin Üzer, tane hesabı satılan meyvenin şu an 15 liradan alıcı bulduğunu kaydetti.
EJDER MEYVESİ HAKKINDA
Tropikal bir meyve olan ejder meyvesi son zamanların en çok konuşulanları arasında yer aldı. Vücudun nem dengesini kontrol altında tutan meyve antioksidan özelliği taşıyor. Son derece zengin çözülebilir lif içeren ejder meyvesinin anavatanı Vietnam. Ağırlığı 300 gramdan 1 kiloya kadar çıkabilen tropikal meyve, narenciye ve sebze üretimine alternatif ürün olarak tercih ediliyor.

FOTOĞRAFLI

Domates ve biberden para kazanamayınca 'ejder meyvesi' işine girdiDomates ve biberden para kazanamayınca 'ejder meyvesi' işine girdiDomates ve biberden para kazanamayınca 'ejder meyvesi' işine girdiDomates ve biberden para kazanamayınca 'ejder meyvesi' işine girdi

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