FİNANS

Domatesi hastalık vurdu

FİNANS HABERLERİ  | 06.06.2018 11:22 | Son Güncelleme

ADANA'da Seyhan Ziraat Odası Başkanı Cahit İncefikir, bölgede çeşitli hastalıklar nedeniyle domates ekim alanlarının yüzde 50 azaldığını, geçen yıl 25-35 kuruş arası olan fiyatların da bu nedenle bu yıl 3 kat arttığını söyledi.

Domatesi hastalık vurdu

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da Seyhan Ziraat Odası Başkanı Cahit İncefikir, bölgede çeşitli hastalıklar nedeniyle domates ekim alanlarının yüzde 50 azaldığını, geçen yıl 25-35 kuruş arası olan fiyatların da bu nedenle bu yıl 3 kat arttığını söyledi.
Çukurova bölgesinde yetişen domateste hastalıkların artışı nedeniyle son 5-6 yıldır çiftçilerin alternatif ürünlere yöneldiğini belirten İncefikir, geçen yıl 22 bin 756 dönüm olan domates ekim alanının bu yıl 10 bin dönüme kadar düştüğünü belirtti. İncefikir, fiyatı 2017'de 25-35 kuruş olan domates fiyatının, ekim alanlarının azalması nedeniyle bu yıl 3 kat arttığını kaydetti.
​Mantar, domates güvesi ve kurt hastalıklarının domateste çok ciddi maliyetle birlikte rekolte düşüklüğüne neden olduğunu ve çiftçilerin artık bu maliyetle uğraşmak istemediğini belirten Cahit İncefikir, "Ekim alanlarında yüzde 50'ye yakın azalma olması nedeniyle iyi domateste fiyatlar 1, 1.20 lira, orta domateste ise 90 kuruş gibi rakamlar telaffuz ediliyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Domatesi hastalık vurduDomatesi hastalık vurduDomatesi hastalık vurduDomatesi hastalık vurdu

PARTNERÇok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?Çok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Çelik ihracatı beş ayda miktarda yüzde 5.1 azaldı, değerde 20.2 yükseldiÇelik ihracatı beş ayda miktarda yüzde 5.1 azaldı, değerde 20.2 yükseldi
Buğdayı 'kök hastalığı' vurdu; yüzde 50 kayıp bekleniyorBuğdayı 'kök hastalığı' vurdu; yüzde 50 kayıp bekleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Kandil'e operasyonu 'apoletli paşa' İsmail Metin Temel yönetecek

Kandil'e operasyonu 'apoletli paşa' İsmail Metin Temel yönetecek

Maliye'den Hazine arazilerini kullananlara ek şans

Maliye'den Hazine arazilerini kullananlara ek şans

'İmar Barışı'nda yeni gelişmesi! Bakan canlı yayında açıkladı

'İmar Barışı'nda yeni gelişmesi! Bakan canlı yayında açıkladı

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu

İmar Barışı kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı!

İmar Barışı kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çelik ihracatı beş ayda miktarda yüzde 5.1 azaldı, değerde 20.2 yükseldi

Çelik ihracatı beş ayda miktarda yüzde 5.1 azaldı, değerde 20.2 yükseldi

Buğdayı 'kök hastalığı' vurdu; yüzde 50 kayıp bekleniyor

Buğdayı 'kök hastalığı' vurdu; yüzde 50 kayıp bekleniyor

BTSO Başkanı Burkay: Yerli otomobil için her türlü girişimi gerçekleştirdik

BTSO Başkanı Burkay: Yerli otomobil için her türlü girişimi gerçekleştirdik

ASUS, Computex 2018 için Gal Gadot ile anlaştı

ASUS, Computex 2018 için Gal Gadot ile anlaştı

Türk halkı internette en çok yatak, halı perde ve nevresim takımı alıyor

Türk halkı internette en çok yatak, halı perde ve nevresim takımı alıyor

Araştırma: Türkiye’nin dörtte üçü iklim değişikliğinden endişeli

Araştırma: Türkiye’nin dörtte üçü iklim değişikliğinden endişeli

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.