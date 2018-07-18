Domatesi virüs vurdu, fiyatlar yükseldi

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da domates hasadına başlanırken bu yıl ürünü kökünden kurutan solgunluk hastalığı nedeniyle verim düştü, fiyatlar ise arttı. Geçen yıl kilosu 60 kuruş olan ürün, bu yıl 1 lira 20 kuruştan satılmaya başlandı. Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, domatesin az olması nedeniyle fiyatların daha da yükselebileceğini söyledi.

Bu yıl fidelerin çiçekten domatese dönüştüğü dönemde solgunluk hastalığı salgını yaşandı. Şehzadeler ilçesi Gediz Ovası'nda sofralık domates üreten çiftçi, domatesleri kökünden kurutan ve verimi düşüren hastalığın yanı sıra kuralık yüzünden de mağdur olduğunu söyledi. Bu olumsuzluklara rağmen ürünler tarlalardan işçiler tarafından toplanarak kamyonlara yüklendi. Başta İstanbul olmak üzere çeşitli illere gönderilmeye başlandı. Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, geçen yıllarda domates fiyatlarının çok düşük olduğunu, bu yıl hastalıktan dolayı domatesin az olduğunu belirterek, "Domates fiyatlarının pazarda yüksek olduğunu duyuyoruz. Biz de topladığımız domateslerin kilosunu 1 lira ile 1 lira 20 kuruş arasında satmaya başladık. 3 yıldır domatesi maliyetine yetiştiriyorduk, 60 kuruştan satabiliyorduk. Ancak bu yıl domateslerde hastalık görüldü, virüs salgını yaşandı. Domates tarlaları hiç toplanmadan sürüldü. Dengesiz yağışlar da verimi düşürdü. Bu yıl domates az, diğer bölgelerde de ekim çok fazla olmadı. Fiyatlar yükselince fabrikalar fiyatları düşürmeye çalışıyor. Ancak herkes malına sahip çıksın, bu fiyatlar düşmeyecek. Önümüzdeki günlerde fiyatların artmasını bekliyoruz" diye konuştu.