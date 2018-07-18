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Domatesi virüs vurdu, fiyatlar yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2018 16:21 | Son Güncelleme

MANİSA'da domates hasadına başlanırken bu yıl ürünü kökünden kurutan solgunluk hastalığı nedeniyle verim düştü, fiyatlar ise arttı.

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da domates hasadına başlanırken bu yıl ürünü kökünden kurutan solgunluk hastalığı nedeniyle verim düştü, fiyatlar ise arttı. Geçen yıl kilosu 60 kuruş olan ürün, bu yıl 1 lira 20 kuruştan satılmaya başlandı. Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, domatesin az olması nedeniyle fiyatların daha da yükselebileceğini söyledi.

Bu yıl fidelerin çiçekten domatese dönüştüğü dönemde solgunluk hastalığı salgını yaşandı. Şehzadeler ilçesi Gediz Ovası'nda sofralık domates üreten çiftçi, domatesleri kökünden kurutan ve verimi düşüren hastalığın yanı sıra kuralık yüzünden de mağdur olduğunu söyledi. Bu olumsuzluklara rağmen ürünler tarlalardan işçiler tarafından toplanarak kamyonlara yüklendi. Başta İstanbul olmak üzere çeşitli illere gönderilmeye başlandı. Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, geçen yıllarda domates fiyatlarının çok düşük olduğunu, bu yıl hastalıktan dolayı domatesin az olduğunu belirterek, "Domates fiyatlarının pazarda yüksek olduğunu duyuyoruz. Biz de topladığımız domateslerin kilosunu 1 lira ile 1 lira 20 kuruş arasında satmaya başladık. 3 yıldır domatesi maliyetine yetiştiriyorduk, 60 kuruştan satabiliyorduk. Ancak bu yıl domateslerde hastalık görüldü, virüs salgını yaşandı. Domates tarlaları hiç toplanmadan sürüldü. Dengesiz yağışlar da verimi düşürdü. Bu yıl domates az, diğer bölgelerde de ekim çok fazla olmadı. Fiyatlar yükselince fabrikalar fiyatları düşürmeye çalışıyor. Ancak herkes malına sahip çıksın, bu fiyatlar düşmeyecek. Önümüzdeki günlerde fiyatların artmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Domatesin tarlarda çok pahalı olmadığını ancak pazarlarda yüksek fiyata satıldığını duyduklarını dile getiren Altındağ, tüketicinin de mağdur olmaması için aradaki fiyat farkının dengelenmesini istedi.

ÜRETİCİ FİYATLARDAN MEMNUN

Domates üreticisi Cumali Şanlıyurt, bu yıl fiyatların artmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Geçen yıllarda sürekli zarar ettiklerini dile getiren Şanlıyurt, "Her yıl yaklaşık 230 dönüm domates ekiyorum. 3 yıldır hiç para kazanamadık. Bu yıl domates ekimi az, hastalıktan dolayı tarlalar da sürüldü. Benim de 130 dönüm yere ektiğim domatesim hastalıklı. Hem virüs hem de aşırı yağmurlar domateste külleme yaptı, kaliteli ürün çıkaramadık. İstanbul, Antalya, Afyon hallerine domatesleri gönderiyoruz. Fiyatlardan memnunuz ve böyle devam etmesini istiyoruz" dedi. Domatesin kilosunu 1 lira 30 kuruşa kadar satabildiğini ifade eden Şanlıyurt, salçalık domatesin de kilosunun 45 kuruş olduğunu söyledi.

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