Domatesin fiyatı 50 kuruşa düştü

Ziraat odası Başkanı Rasim Şahin, Genel Sekreter Aydın Çiftçi ile birlikte, Tapureli ve Hüsametli mahallelerinde domates üreticiliği yapan çiftçileri ziyaret ederek, sorunları dinledi. İlçenin yüksek kesimlerindeki 43 bin 500 dekar alanda yaş meyve- sebze üretimi yapıldığını dile getiren Şahin, üretimin yüzde 80'ini domatesin oluşturduğunu söyledi. Yılda ortalama 250 bin ton domates üretimi gerçekleştirildiğini ancak içinde bulunulan dönemde ihracatın az olması sebebi ile çiftçilerin sorun yaşadığını belirten Şahin, "İç piyasaya gönderilen kırmızı domatesin kilosu 50 kuruşa kadar düştü. İhracatlık pembe domateslerin kilosu 1.20 liraya kadar geriledi. Çiftçilerimiz dünya standartlarında, ilaç ve gübre kalıntısı olmayan domates yetiştiriyor. Bu kaliteli domatesleri almaya bütün tüccarlarımızı bekliyoruz" dedi.

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesinde üretilen domatesin tarlada kilosu 50 kuruşa düştü. Üreticiler ihracat ile birlikte ürün fiyatlarının artması için yetkililerden destek bekliyor.

Domatesin mevcut fiyatlar üzerinden satılması halinde çiftçinin zarar edeceğini kaydeden Şahin, "Gübre, ilaç, işçilik gibi masrafları da eklersek, çiftçi bu fiyattan domateslerini sattığı takdirde masrafı bırakın büyük bir borç batağına girecektir. İnşallah yetkililer bu sesimizi duyar ve domates ihracatını artırılır" diye konuştu.

5 dönümlük arazisinde domates üretimi yapan Alim Yıldız ise "Borçlarımız giderek artmaya başladı. Çiftçi artık bir şey kazanmıyor. Ekmek kapımız olan üretim artık borç bırakıyor. Yetkililerimizden ihracat ve fiyat konusunda destek bekliyoruz" diye konuştu.

