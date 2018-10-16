FİNANS

'Domateste suçlu, girdi maliyeti ve tuta zararlısı'

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2018 10:25 | Son Güncelleme

DOMATESİN kilogram fiyatının tezgahlarda yükselmesi üzerine gözlerin çevrildiği komisyoncular, fahiş fiyatlarla kazanç sağladıkları yönündeki haberleri yalanladı.

'Domateste suçlu, girdi maliyeti ve tuta zararlısı'

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - DOMATESİN kilogram fiyatının tezgahlarda yükselmesi üzerine gözlerin çevrildiği komisyoncular, fahiş fiyatlarla kazanç sağladıkları yönündeki haberleri yalanladı. Girdi maliyetlerindeki yüzde 100'e varan artışlar, üretim azlığı ve tuta zararlısı fiyat artışının nedeni olarak gösterildi.
Son günlerde domatesin kilogram fiyatının 9-10 TL'ye kadar yükselmesi ve domates ithalatının gündeme gelmesinin ardından fiyat artışında suçlu olarak gösterilen komisyoncular, kendini savundu. Antalya Ticaret Borsası yönetim kurulu üyesi de olan domates üreticisi, ihracatçısı ve komisyoncusu Cüneyt Doğan, fahiş oranda kazanç elde ettikleri yönündeki iddialara yanıt verdi.
KOMİSYON YÜZDE 8'İ AŞAMAZ
Cüneyt Doğan, Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkındaki Yönetmelik'in 35'inci maddesinde, 'Komisyoncuların satış bedeli üzerinden alacakları komisyon oranı, yüzde 8'i aşmamak üzere taraflarca serbestçe tespit edilir' hükmü bulunduğuna işaret etti. Komisyoncuların kanunda belirtildiği gibi komisyon usulü çalıştığını söyleyen Doğan, “Yalan haber yapan kanallarda belirtildiği gibi fahiş oranlarda kazançlar yok" dedi.
MARKET FİYATI KANUNDA BELİRTİLMİYOR
Bütün ulusal marketlerin üretim bölgelerinde depoları bulunduğunu ve birinci elden aldıkları ürünleri aracısız kendi tezgahlarında sattıklarını belirten Doğan, ama marketlerin üzerine ne kadar eklediklerinin kanunda belirtilmediğini vurguladı. Üretim bölgesinden ürünün yüzde 0 veya yüzde 1 KDV ile çıkarken, satış bölgesinde yüzde 8 KDV ile satıldığını kaydeden Doğan, “2012'den itibaren yeni kanunla çiftçi ürettiği ürünü istediği kişiye vermekte özgürdür. Bu kişiler marketçi, pazarcı, ihracatçı, komisyoncu, tüccar vb olabilir. Bu kişilere ürünlerini verirken hallerde oluşan piyasa üzerinden fiyat değerlendirilir" diye konuştu.
PAHALILIĞIN SEBEBİ ARZ- TALEP DENGESİ
Seçim zamanı patates ve soğanın pahalı olması gibi şimdi de domatesin pahalılığının nedeninin komisyoncu değil, arz-talep meselesi olduğunu öne süren Doğan, “Bir önceki seneye baktığımızda çiftçinin para kazanmaması, üretimin azalması, artı bunun üstüne tuta zararlısının çoğalması, fiyat artışının nedenleri. Tarımda üretim planlaması yaparak arz-talep dengesini minimuma indirerek fiyatları belli bir aralıkta tutma şansı vardır. Etken çok. Hava şartları, ihracat, hastalık ama olmayacak bir şey değil. Ticaret Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı bildirim sistemindeki fiyatlarla faturalardaki fiyatları aynı ortamda birleştirmeli ve denetlenmeli" dedi.
MALİYETLER YÜZDE 100 ARTTI
Bir ürünün üretim bölgesinden satış bölgesine giderken ürününe göre işçilik, ambalaj, nakliye, fire, KDV vb maliyetler eklenerek satışa sunulduğunu da ifade eden Cüneyt Doğan, bunların çoğunun son 4 ay içersinde yüzde 100 arttığını söyledi. Üreticinin girdi maliyetinin de son 4 ay içersinde yüzde 70 ile yüzde 100 oranında arttığını belirten Doğan, “Eğer belli bir bedelin altında satış yaptığı takdirde üretimi bırakmak zorunda kalacaktır. Azalan üretim, fiyatları ister istemez artıracaktır" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

'Domateste suçlu, girdi maliyeti ve tuta zararlısı''Domateste suçlu, girdi maliyeti ve tuta zararlısı'

PARTNERBu yiyecekleri buzdolabına sakın koymayınBu yiyecekleri buzdolabına sakın koymayın
Domates fiyatları üreticiyi sevindiriyorDomates fiyatları üreticiyi sevindiriyor
Sanayi üretimi Ağustos’ta yıllık yüzde 1.7 arttı (2)Sanayi üretimi Ağustos’ta yıllık yüzde 1.7 arttı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Akaryakıt pompasında promosyon devri kapanıyor

Akaryakıt pompasında promosyon devri kapanıyor

Kamu işçisine 1083 lira ilave ödeme

Kamu işçisine 1083 lira ilave ödeme

Bireysel emeklilikte yeni model! Artık çıkış olmayacak

Bireysel emeklilikte yeni model! Artık çıkış olmayacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dicle Elektrik'ten basın açıklaması

Dicle Elektrik'ten basın açıklaması

Kimya sektörü Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları TURKCHEM’de buluşacak

Kimya sektörü Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları TURKCHEM’de buluşacak

Domates fiyatları üreticiyi sevindiriyor

Domates fiyatları üreticiyi sevindiriyor

Sanayi üretimi Ağustos’ta yıllık yüzde 1.7 arttı (2)

Sanayi üretimi Ağustos’ta yıllık yüzde 1.7 arttı (2)

4 aydır para alamayan işçilerden oturma eylemi

4 aydır para alamayan işçilerden oturma eylemi

İzinsiz yabancı işçi çalıştıran firmaya 78 bin lira ceza (2) - Yeniden

İzinsiz yabancı işçi çalıştıran firmaya 78 bin lira ceza (2) - Yeniden

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.