Dominic Wilcox Marketing Meetup için Türkiye’ye geliyor

İstanbul, 18 Nisan (DHA) - Dünyanın ilk GPS ayakkabıları ve renkli camlı sürücüsüz uyku aracı gibi çalışmalar yapan Dominic Wilcox, 25 Nisan’da düzenlenecek olan Marketing Meetup 2019 kapsamında Türkiye’ye geliyor.

“Happiness” teması ile iş zekâsına, analitiğe ve entelektüelliğe odaklanan Marketing Meetup, 25 Nisan’da ilham verici konuşmacıları bir araya getiriyor. Sanat, tasarım, zanaat ve teknoloji alanlarında çeşitli çalışmalar yapan Dominic Wilcox, “Normali Yeniden İcat Etmek” başlıklı sunumuyla Marketing Meetup 2019 konuşmacıları arasında yer alacak.

The Royal College of Art’tan 2002 yılında mezun olan İngiliz artist ve tasarımcı Dominic Wilcox, uluslararası alanda birçok projeleye imza atıyor. Dünyanın ilk GPS ayakkabıları, geleceğin renkli camlı sürücüsüz uyku aracı ve küçük heykellerden oluşan çalışmalarının yanı sıra Wilcox, köpeklere yönelik dünyadaki ilk sanat sergisiyle de tanınıyor. Wilcox geçen yıllarda BMW MINI, Kelloggs ve Paul Smith gibi markalarla çalışarak inovatif projelerde yer almıştı. (Fotoğraflı)



