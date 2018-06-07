"Dondurma dört mevsim tüketilmeli"

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Genel Sekreteri Burhan Sakkaoğlu, Türkiye'de dondurmanın yaz aylarında tüketilebilen bir tatlı olarak algılandığını belirterek, "Avrupa’da kişi başına yıllık dondurma tüketimi 7 litre civarında, Türkiye'de ise 4,6 litre. Türkiye'de bu algı değiştiği takdirde insanlar hem daha sağlıklı hem de daha uygun fiyata tatlı tüketimini karşılayabilecek" dedi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Sakkaoğlu, Türkiye'nin ilk modern dondurma üretiminin 1957'de açılan Atatürk Orman Çiftliği Pastörize Süt ve Mamulleri Fabrikası tarafından yapıldığını, daha sonra dondurma pazarının yerli ve yabancı markalarla geliştiğini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) en son açıkladığı verilere göre Türkiye’de 539 dondurma imalatı yapan tesis bulunduğunu dile getiren Sakkaoğlu, bu alanda 3 bin 380 kişinin istihdam edildiğini, bu tesislerde üretilen dondurmanın oluşturduğu katma değerin ise 90 milyon lira olduğunu belirtti.

Sakkaoğlu, Türkiye'de dondurma üretiminin 2017'de 367 bin ton olduğunu belirterek, "İçinde bulunduğumuz yılda ise üretimin 382 bin tona, tüketim ise 369 bin tona ulaşması beklenmektedir. Kişi başına tüketim son 10 yılda büyük bir artış göstererek 1,1 litreden 4,6 litreye yükseldi ancak bu değer diğer ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça düşük kalmaktadır." diye konuştu.