FİNANS

"Dönem fedakarlık yapma dönemidir"

FİNANS HABERLERİ  | 19.03.2019 20:46 | Son Güncelleme

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın: - "Dönem fedakarlık yapma dönemidir. Devletimiz bir yandan biz bir yandan fedakarlık yaparak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel sektör iş birliğiyle 2019 için hedeflenen 2,5 milyon yeni istihdamı el ele vererek inşallah gerçekleştireceğiz"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, fedakarlık yapma dönemi olduğunu belirterek, "Devletimiz bir yandan biz bir yandan fedakarlık yaparak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel sektör iş birliğiyle 2019 için hedeflenen 2,5 milyon yeni istihdamı el ele vererek inşallah gerçekleştireceğiz." dedi.

Aydın, Aksaray'da bir otelde düzenlenen derneğin "Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı"nda, ticaret savaşları ve yaşanan belirsizliklerin dünya ekonomisinde önemli bir yavaşlamaya neden olduğunu söyledi.

Türkiye'nin geçmişinden gelen büyük devlet olma refleksiyle her türlü zorlukların üstesinden gelebilecek kudrete sahip olduğunu belirten Aydın, "Ne zaman bağımsız politikalar üretip, dünya beşten büyüktür' dedik, işte o zaman ülkemizi hedefe koymaya başladılar. Demek ki birileri güçlü ve sözünün eri bir Türkiye'den korkuyor. Hepimizin malumu başta 15 Temmuz alçaklığı olmak üzere sürekli sınanıyoruz. Sürekli bizlere gözdağı verilmeye çalışılıyor." diye konuştu.

İlk çeyreğini 7,4'lük bir büyümeyle kapattıkları 2018'in ikinci yarı döneminde ekonomik saldırılara maruz kalındığını dile getiren Aydın, bütün saldırılara rağmen 2018'i yüzde 2,6 büyüyerek kapattıklarını anlattı.

- "Elimizi taşın altına koymamız gerekmektedir"

Ekonomideki yaşananlar ve gerçekler ortadayken devletin "Biz sizin arkanızdayız, gün bugün" çağrısına kayıtsız kalamayacaklarını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"İşverenler olarak Cumhurbaşkanımızın bizlere 2019 yılı için koymuş olduğu 2,5 milyon yeni istihdam hedefi için elimizi taşın altına koymamız gerekmektedir. Dönem fedakarlık yapmak dönemidir. Devletimiz bir yandan biz bir yandan fedakarlık yaparak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel sektör iş birliğiyle 2019 yılı için hedeflenen 2,5 milyon yeni istihdamı el ele vererek inşallah gerçekleştireceğiz."

Toplantıya, Aksaray Valisi Ali Mantı, AK Parti Aksaray Milletvekilleri İlknur İnceöz ile Cengiz Aydoğdu, ASKON İcra Kurulu üyeleri, oda ve dernek başkanları da katıldı.

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ASKON aylık toplantı

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