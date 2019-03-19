"Dönem fedakarlık yapma dönemidir"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, fedakarlık yapma dönemi olduğunu belirterek, "Devletimiz bir yandan biz bir yandan fedakarlık yaparak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel sektör iş birliğiyle 2019 için hedeflenen 2,5 milyon yeni istihdamı el ele vererek inşallah gerçekleştireceğiz." dedi.

Aydın, Aksaray'da bir otelde düzenlenen derneğin "Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı"nda, ticaret savaşları ve yaşanan belirsizliklerin dünya ekonomisinde önemli bir yavaşlamaya neden olduğunu söyledi.

Türkiye'nin geçmişinden gelen büyük devlet olma refleksiyle her türlü zorlukların üstesinden gelebilecek kudrete sahip olduğunu belirten Aydın, "Ne zaman bağımsız politikalar üretip, dünya beşten büyüktür' dedik, işte o zaman ülkemizi hedefe koymaya başladılar. Demek ki birileri güçlü ve sözünün eri bir Türkiye'den korkuyor. Hepimizin malumu başta 15 Temmuz alçaklığı olmak üzere sürekli sınanıyoruz. Sürekli bizlere gözdağı verilmeye çalışılıyor." diye konuştu.