Dönmez, görevi Albayrak'tan devraldı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 66. Hükümet'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevine getirilen Fatih Dönmez, görevi Berat Albayrak'tan devraldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda gerçekleştirilen devir teslim töreninde konuşan yeni kabinenin ilk Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, öncelikle Recep Tayyip Erdoğan'a kendisini bu göreve layık gördüğü için teşekkür etti.

Dönmez, devlette bir göreve nasıl girildiğinin değil, nasıl çıkıldığının önemli olduğunu belirterek, "İlk göreve başladığımızda uçak kriziyle başlamıştık. Hatta o günlerde kendisinin (Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak) çocuğu olmuştu. Tam kış arifesiydi. Doğalgaz talebinin de çok sıkıntılı bir dönemindeydi. O günlerde bu binanın ışıkları hiç sönmedi. Hamdolsun bir sıkıntı yaşamadan, bir ekip ruhuyla, vatandaşlarımıza bu konuda bir sıkıntı yaşatmadan o problemleri aştık." dedi.

Ülkenin böyle durumlarda sıkıntı yaşamaması için tedbir almaya devam edeceklerini dile getiren Dönmez, LNG terminalleri ve yer altı doğalgaz depolama merkezleriyle bu sıkıntıların yaşanmayacağını söyledi.