FİNANS

Dönmez, görevi Albayrak'tan devraldı

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 19:18 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "Yeni hükümet sisteminde daha az sayıda kurum, daha az sayıda yönetici ile daha hızlı ve performansı daha yüksek bir devletten bahsediyoruz" - "Bu yenilenmiş kurumlarla yolumuza devam edeceğiz. Biz bakanımızdan çok şey öğrendik. Temposuna, çalışma azmine ve açıkçası hızına yetişmekte zorlandık ama bu arada form tutmuş olduk" - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: - "Birçok projeyle ilgili 2023 hedefleri tarih tarih, tek tek hepsi hazır" - "Artık bundan sonra açılışlarınıza inşallah destek olacağız ama mali konularda bilemiyorum ne kadar destek olabiliriz"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 66. Hükümet'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevine getirilen Fatih Dönmez, görevi Berat Albayrak'tan devraldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda gerçekleştirilen devir teslim töreninde konuşan yeni kabinenin ilk Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, öncelikle Recep Tayyip Erdoğan'a kendisini bu göreve layık gördüğü için teşekkür etti.

Dönmez, devlette bir göreve nasıl girildiğinin değil, nasıl çıkıldığının önemli olduğunu belirterek, "İlk göreve başladığımızda uçak kriziyle başlamıştık. Hatta o günlerde kendisinin (Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak) çocuğu olmuştu. Tam kış arifesiydi. Doğalgaz talebinin de çok sıkıntılı bir dönemindeydi. O günlerde bu binanın ışıkları hiç sönmedi. Hamdolsun bir sıkıntı yaşamadan, bir ekip ruhuyla, vatandaşlarımıza bu konuda bir sıkıntı yaşatmadan o problemleri aştık." dedi.

Ülkenin böyle durumlarda sıkıntı yaşamaması için tedbir almaya devam edeceklerini dile getiren Dönmez, LNG terminalleri ve yer altı doğalgaz depolama merkezleriyle bu sıkıntıların yaşanmayacağını söyledi.

Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı daha önce sadece enerji sektörüyle birlikte anılırken, bakanlığın yeni anlayışla enerji sanayisi ve teknolojisi alanında da kendini göstermeye başladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yenilenmiş kurumlarla yola devam edeceklerini belirten Dönmez, şöyle konuştu:

"Yeni hükümet sisteminde, daha az sayıda kurum, daha az sayıda yönetici ile daha hızlı ve performansı daha yüksek bir devletten bahsediyoruz. Bu kapsamda biz de kendi içimizde bazı birimleri birleştirdik. İlk kararnameler de çıktı, yayınlandı. Bu yenilenmiş kurumlarla yolumuza devam edeceğiz. Biz bakanımızdan çok şey öğrendik. Temposuna, çalışma azmine ve açıkçası hızına yetişmekte zorlandık ama bu arada form tutmuş olduk. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının tarihinin en güçlü ve en dinamik dönemini yaşattığı için ben huzurlarınızda çalışma arkadaşlarım adına Berat Albayrak'a canı gönülden teşekkür ediyorum. Biz ondan razıyız, inşallah o da bizden razıdır."

- 2023 yol haritası hazır

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da 2,5 yıldır çok yoğun bir mesai ortamında çalıştıklarını söyledi.

Bu süreçte çok önemli bir yol haritası ortaya koyduklarını dile getiren Albayrak, "Sayın müsteşarımız, bugün itibarıyla bakanımızın da içinde bulunduğu güzel, güçlü bir ekiple, Milli Enerji ve Maden Strateji Belgesi dediğimiz bu anayasayla inşallah kişilere bağlı kalmayan bir sistem inşa ettik. Biz bugün varız, yarın yokuz. Dün buradaydık, yarın olmayacağız." dedi.

Albayrak, bayrağı Dönmez'in çok daha ileriye taşıyacağına inandığını belirterek, "Birçok projeyle ilgili 2023 hedefleri tarih tarih, tek tek hepsi hazır. Artık bundan sonra açılışlarınıza inşallah destek olacağız ama mali konularda bilemiyorum ne kadar destek olabiliriz." diye konuştu.

PARTNERÇocukluk aşkıyla evlenmişti... Bu fotoğraf ortalığı karıştırdı!Çocukluk aşkıyla evlenmişti... Bu fotoğraf ortalığı karıştırdı!
İran: ABD iç isyan çıkarmak istiyor, en kötü senaryolara hazırlanıyoruzİran: ABD iç isyan çıkarmak istiyor, en kötü senaryolara hazırlanıyoruz
Airbus’ın yeni uçağı Kanada’danAirbus’ın yeni uçağı Kanada’dan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
66. Hükümet berat albayrak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Devir Teslim Töreni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı' Fatih Dönmez

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimcileri mutlu etti

Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimcileri mutlu etti

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

e-Devlet'ten yeni hizmet daha!

e-Devlet'ten yeni hizmet daha!

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı zamlandı

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı zamlandı

Bakan Berat Albayrak görevi devraldı

Bakan Berat Albayrak görevi devraldı

15 Temmuz'da İstanbul'da ulaşım ücretsiz

15 Temmuz'da İstanbul'da ulaşım ücretsiz

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İran: ABD iç isyan çıkarmak istiyor, en kötü senaryolara hazırlanıyoruz

İran: ABD iç isyan çıkarmak istiyor, en kötü senaryolara hazırlanıyoruz

Airbus’ın yeni uçağı Kanada’dan

Airbus’ın yeni uçağı Kanada’dan

TOKİ’nin Silivri konut kurası yarın yapılacak

TOKİ’nin Silivri konut kurası yarın yapılacak

İran Hürmüz'ü kapatma tehdidini yineledi

İran Hürmüz'ü kapatma tehdidini yineledi

Ersoy'un bakanlığı, turizciyi umutlandırdı

Ersoy'un bakanlığı, turizciyi umutlandırdı

Tajani: Yeni hükümetten AB’ye pozitif sinyaller bekliyoruz

Tajani: Yeni hükümetten AB’ye pozitif sinyaller bekliyoruz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.