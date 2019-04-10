FİNANS

"Dönüşüm Adımları Paketi kabuk değişiminin ilk safhası"

FİNANS HABERLERİ  | 10.04.2019 15:35 | Son Güncelleme

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: -"Bankacılık sektörüne ilişkin atılması planlanan dönüşüm adımları finans sektörüne yönelik sorunların çözümünde kritik bir misyon üstlenecek"

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Dönüşüm Adımları Paketi'nin Türkiye’nin ihtiyacı olan kabuk değişiminin ilk safhası olduğunu belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019" a ilişkin değerlendirmede bulunan Kaan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan YEP kapsamındaki Yapısal Dönüşüm Adımları paketinin Türkiye'nin ekonomik hayatı için güzel gelişmelere vesile olmasının en büyük temennileri olduğunu belirtti.

Yeni Ekonomi Paketi başta olmak üzere, ağustos ayından itibaren hazırlanan ekonomik tedbir ve reform çalışmalarının, MÜSİAD’ın içinde aktif olarak bulunduğu, iş dünyası temsilcileri ile istişareler ekseninde hazırlanmış olmasının çoğulcu yönetim anlayışının hayata geçirilmesi adına oldukça önemli ve kritik bir yöntem olduğunu aktaran Kaan, bu husustaki tercihlerinden ve hassasiyetlerinden ötürü ekonomi yönetimine teşekkürlerini sunduğunu bildirdi.

MÜSİAD olarak sıklıkla dile getirdikleri kalemlerin bu pakette yer almış olmasının kendilerini memnun ettiğini ve ulusal refaha katkı sağlamak adına “Meselesi Türkiye” olan her kesimin beraberlik duygusu içinde nasıl kenetlenebileceğini bir kez daha gösterdiğini aktaran Kaan, şunları kaydetti:

"Enflasyonla mücadelede arz-talep dengelerinin kapsamlı sektörel master planlar dahilinde ele alınması, vergi reformu gereksinimi, ekonomimizin en kritik dinamolarından biri olan tarımsal üretimde arz yanlı planlamaların hayata geçirilmesi, enflasyonla mücadelede gıda enflasyonunu önleme odaklı modelin benimsenmesi ve bu konuda kapsamlı çalışmaların başlatılması, konkordato ve kredi yapılandırma sorunlarının tüm tarafların optimum faydasını tesis edecek yasal çerçeveler içinde çözümlenmesi, sorunlu kredilerin bilanço dışı kaynaklara devredilmesi modelinde alternatif olarak sunulan Girişim Sermayesi Fonu ve Gayrimenkul Fonu modellerinin benimsenmesi, kıdem tazminatı meselesinde birleşik fon modeline geçilmesi, ihracat bazlı üretim modellerinde stratejik sektörlerin güncellenmesi ve kredilendirme sisteminde öncelikli hale getirilmesi, tarımda milli marka oluşturma stratejisinin benimsenmesi gibi hususların hayata geçirilmesi konusunda elimizden gelen tüm desteği MÜSİAD olarak vermeye hazır olduğumuzun altını tekrar çizeriz."

Kaan ayrıca bankacılık sektörüne ilişkin atılması planlanan dönüşüm adımlarının da finans sektörüne yönelik sorunların çözümünde kritik bir misyon üstleneceğini dile getirdi. Dolaylı vergilerin azaltılmasına yönelik adımlar, toplam gelirin toplumun her katmanında daha adil dağılmasında önemli bir fırsat oluşturacakken, kurumlar vergisinin azaltılmasının reel sektörde rekabet unsurunun ön plana çıkmasını teşvik edeceğini vurgulayan Kaan, dönüşüm adımlarının sadece ekonomik alanla sınırlandırılmayıp eğitim, yargı, sosyal güvenlik, sosyal yaşam kalitesi gibi ekonomik ilerlemenin ön koşulu olan sahalara da atıf yapıyor olmasının ayrıca umut verici ve kapsamlı bir strateji olduğunu dile getirdi.

Kaan, "4,5 yıl sürecek seçimsiz yönetim döneminde açıklanan Dönüşüm Adımları Paketi'nin,Türkiye’nin ihtiyacı olan kabuk değişiminin ilk safhası ve yeni hikayemizin ilk adımı olarak hepimize hayırlar getirmesini dileriz." değerlendirmesinde bulundu.

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