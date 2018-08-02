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"Dört büyükler" temmuzda yatırımcısına kaybettirdi

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2018 11:10 | Son Güncelleme

"Dört büyükler" olarak bilinen Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği ve Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri temmuz ayında ve yılın 7 ayında Borsa İstanbul'da değer kaybederek yatırımcısını üzdü - Fenerbahçe temmuz ayında yüzde 14,43 ile yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - "Dört büyükler", hem temmuz ayında hem de bu yılın 7 ayında borsada yatırımcısına kaybettirdi.

"Dört büyükler" olarak bilinen Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği ve Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri temmuz ayında ve bu yılın 7 ayında Borsa İstanbul'da değer kaybederek yatırımcısını üzdü.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Borsa İstanbul'da spor endeksi, temmuz ayında yüzde 7,5 değer kaybetti.

Analistler, spor şirketlerinin yaşadığı mali sıkıntılarla birlikte borsada da hisselerinin yatırımcısına kaybettirdiğini belirtti. "Dört büyükler"in 2012 yılında 2 milyar 62 milyon lira olan toplam borcunun bu yılın ilk yarısında 9,5 milyar lirayı aşarak 10 milyar liraya yaklaştığını ifade eden analistler, borçlardaki artışın 2017 yılında daha da hızlandığını dile getirdi.

Fenerbahçe, yüzde 14,43 ile temmuz ayında yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu. Fenerbahçe'yi yüzde 5,88 ile Beşiktaş izledi. Trabzonspor'un hisseleri ise söz konusu dönemde yüzde 5,59 değer kaybetti. Süper Ligi şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray ise yüzde 2,81 ile temmuz ayında yatırımcısına en az kaybettiren spor şirketi oldu.

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- Yılın 7 ayında en fazla kaybettiren Beşiktaş

Yılın 7 aylık döneminde yatırımcısına en fazla kaybettiren yüzde 41,32 ile Beşiktaş oldu. Trabzonspor'un hisseleri 7 aylık dönemde yüzde 38,64 azaldı. Söz konusu dönemde Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 19,42 değer kaybederken, Galatasaray da yüzde 17,52 ile yatırımcısına en az kaybettiren spor şirketi oldu.

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- En fazla piyasa değerine Galatasaray sahip

Temmuz sonu itibarıyla halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Galatasaray sahip. Galatasaray, geçen ayı 934 milyon 200 bin lira piyasa değeriyle tamamladı. Galatasaray'ı 801 milyon 560 bin lira ile Fenerbahçe, 576 milyon lira ile Beşiktaş ve 135 milyon lira ile Trabzonspor izledi.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin Temmuz 2018 kapanış fiyatı, temmuz ayı değişimi ve 2017 sonuna göre farkı ve piyasa değerleri şöyle:

Şirket

2018 Temmuz kapanış fiyatı (TL)

2018 Temmuz aylık değişim (%)

2017 sonuna göre fark (%)

Piyasa değeri (TL)

Galatasaray

1,73

-2,81

-17,52

934.200.000

Trabzonspor

1,35

-5,59

-38,64

135.000.000

Beşiktaş

2,44

-5,88

-41,32

576.000.000

Fenerbahçe

27,64

-14,43

-19,42

801.560.000

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Dört büyükler

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