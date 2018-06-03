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Dört koldan yeniden yapılandırma tanıtımı

FİNANS HABERLERİ  | 03.06.2018 11:23 | Son Güncelleme

Gelir İdaresi Başkanlığı, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin tanıtım için kampanya başlattı - Kampanya kapsamında birebir mükellef görüşmelerinin yanı sıra, sosyal medya tanıtımları yapılacak, borçlulara SMS ve mektup gönderilecek - Kampanyada simge olarak, Gelir İdaresi Başkanlığının artık sembolü haline gelen "gülen emoji" kullanılıyor

DENİZ ÇİÇEK - Gelir İdaresi Başkanlığınca, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemenin tanıtımı için kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında birebir mükellef görüşmelerinin yanı sıra, sosyal medya tanıtımları yapılacak, borçlulara SMS ve mektup gönderilecek.

AA muhabirinin Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından edindiği bilgilere göre, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu kapsamında kapsamlı bir tanıtım kampanyası yürütülecek.

Bu çerçevede, Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesi ile vergi dairesi başkanlıklarının internet sitelerinde banner, rehber, broşür, afiş ve haber metinleri yayınlanacak.

Başkanlık, bu süreçte sosyal medyayı da etkin olarak kullanacak. Sosyal medyada başvuru süresinin sonuna kadar tanıtım faaliyetleri yürütülecek. Başkanlık tarafından kanundan yararlanmayı azami seviyeye çıkarmak için borçlu mükelleflere SMS ve mektup da gönderilecek.

Yeniden yapılandırma düzenlemesi için hazırlanan tanıtım spotu, "outdoor" televizyonlarda yayınlanacak.

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- Ulaşım araçlarında da tanıtım

Ankara-Eskişehir-İstanbul-Konya hattında hizmet veren yüksek hızlı trenin LCD ekranlarında kampanyaya ilişkin görseller yayınlanacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de bulunan havalimanlarındaki panolarda da kampanya görsellerine yer verilecek. Ankara'daki üst geçit alınlıkları ile metro ve otobüs içi panolarında kampanya görselleri yer alacak.

Kampanya süresince, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Mersin, Kocaeli, Kayseri, Gaziantep, Denizli ve Tekirdağ'da bulunan bilbord, kulebord gibi mecralara tanıtım görselleri konulacak. Ankara, İstanbul ve İzmir'deki büyük LCD ekranlarda bu görseller kullanılacak.
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- Televizyon reklamları yayınlanacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile ortak hazırlanacak kamu spotu, başvuru süresinin sonuna kadar televizyonlarda yayımlanacak. Radyo ve televizyon reklamlarıyla televizyon alt bantları da yayına verilecek. İnternet gazeteciliği mecralarında Gelir İdaresi Başkanlığının görselleri yayımlanacak.

Başkanlığın taşra teşkilatı da kampanya kapsamında çalışmalar yapacak. Vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklar tarafından, kanunun tanıtımı amacıyla hazırlanan afişler uygun yerlere asılacak. Kampanya broşürlerinin de illerde dağıtımı yapılacak, bez kampanya afişleri hizmet binalarına asılacak. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri gibi yerlerde tanıtım ve bilgilendirme stantları kurulacak.

Meslek kuruluşlarında, kanunun tanıtımı amaçlı toplantı, konferans, panel gibi etkinlikler düzenlenecek.

- Borçlu mükelleflerle görüşme

Kanun hükümlerine göre borçlarını yapılandırabilecek mükellef listeleri, ilgili vergi dairelerinin kullanımına hazır hale getirilecek. Başkanlığın taşra teşkilatı yöneticileri tarafından borçlu mükelleflerle görüşmeler yapılacak, kanunun getirdiği imkanlar hatırlatılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Gelir İdaresi Başkanlığı kampanya yeniden yapılandırma

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