FİNANS

Dosso Dossi, 75 milyon dolar ciro ile rekora koştu

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 13:10 | Son Güncelleme

ANTALYA'da bu yıl 26'ncısı düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show, Paris Hilton'un katıldığı defileyle magazin gündemine otururken, bir haftada 75 milyon dolar ciroya ulaştı.

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da bu yıl 26'ncısı düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show, Paris Hilton'un katıldığı defileyle magazin gündemine otururken, bir haftada 75 milyon dolar ciroya ulaştı. Özgün iş modeli kimliğiyle tüm dünyada adından söz ettiren, Türkiye'de düzenlenen en büyük moda ve fuar organizasyonu Dosso Dossi Fashion Show, küresel ölçekte ses getirmeye devam ediyor. Yargıtay tarafından özgünlüğü tescillenen organizasyonda ürün kategorisini 4'e çıkaran Dosso Dossi, kur ve turizm rüzgârını da arkasına alarak 75 milyon dolar ciroyla rekora koştu. Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, döviz kurundaki artışı ve turizmdeki canlılığını fırsata çevirdiklerini belirtti. Eraslan, kurdaki mevcut seviyenin hazır giyim ihracatçıları için cazip ortam yarattığını kaydetti. Daha önce Çin ve İtalya'ya giden müşterinin Türkiye'ye döndüğünü söyleyen Eraslan, "Ben bu yıl ülkemizin de hazır giyim ihracatında 19 milyar doların üzerine çıkarak rekor kıracağına inanıyorum" dedi. Hikmet Eraslan, Antalya'da her yıl iki kez düzenledikleri organizasyonlarda nitelikli yerli üreticilerle 30'u aşkın ülkeden 5 binin alıcıyı buluşturduklarını hatırlattı. Hemen hepsi dünya ölçeğinde ses getiren organizasyonlar sayesinde yılda 100 milyon doların üzerinde ciro yakaladıklarını anlatan Eraslan, 'ilklerin yılı' ilan ettikleri 2018'de yeni strateji doğrultusunda birbirinden iddialı atılımlar gerçekleştirdiklerini vurguladı. "Yıllardır kadın giyime odaklanan Dosso Dossi olarak ilk hamlemizi ürün kategorimizi genişleterek yaptık" diyen Eraslan, şunları kaydetti: "Geçen yıl çocuk giyimi eklediğimiz kategorilerimize yılbaşından itibaren erkek giyim ile ayakkabıyı da kattık. Dosso Dossi bünyesinde bir araya gelen ve 4 kategoride nitelikli üretim yapan yaklaşık 200 firmamız bulunuyor. Biz bu ürünleri 30'dan fazla ülke ve 200'ün üzerinde kentten gelen alıcılarla buluşturuyoruz. İkinci stratejik hamlede Antalya ile özdeşleşen Dosso Dossi Fashion Show'u, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye taşıdık. Değişik nedenlerle Türkiye'ye gelme konusunda çekincesi olan alıcılara ulaşmak için geçen mart ayında Antalya ile aynı konsepte hazırladığımız Dosso Dossi Fashion Show- Bakü'nün ilkini düzenledik. Böylece Türkiye'den bir ürünün dışında ilk kez bir iş modelini dünyaya ihraç etme onurunu elde ettik. Bu modeli önümüzdeki yıllarda Beyrut, Almatı gibi şehirlere de taşımayı hedefliyoruz."

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