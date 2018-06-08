 Dosso Dossi'de 75 milyon dolar ciro bekleniyor

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- DOSSO Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Antalya'da bu yıl 26'ncısı düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show'da 75 milyon dolar ciro hedeflediklerini söyledi. Antalya'da bu yıl 26'ncısı düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show, Expo Center'de kurulan fuar ile başladı. Türkiye'nin en büyük moda organizasyonu özelliğini taşıyan Dosso Dossi, Paris Hilton'un baş manken olarak podyuma çıkacağı defile ile renklenecek. The Land of Legends'ta kurulacak özel sahnede Hilton'a, Türk mankenler Çağla Şıkel, Deniz Akkaya, Demet Şener, Şebnem Schaefer ve Özge Ulusoy'un yanı sıra, 40 manken eşlik edecek. Fashion showa katılan 5 binin üzerinde katılımcının 75 milyon dolar değerinde tekstil alışverişi yapması hedefleniyor. Dosso Dossi Fashion Show ve The Land of Legends ortaklığında düzenlenecek organizasyonun bir diğer ayağını ise Expo Center'de kurulan fuar oluşturdu. 8-12 Haziran tarihleri arasındaki fuar, hazır giyim üreticisi tekstil firmaları ile yaklaşık 5 bin kişiyi Antalya'da buluşturdu. Turizmde özlenen hareketliliğin yaşandığı 2018 yaz dönemi için önemli bir doping olarak yorumlanan Dosso Dossi Fashion Show, 30 ülkeden 200 şehirden hazır giyim alıcısını Antalya'ya getirmeyi başardı.

SİBİRYA'DAN GELİYORLAR Yılda iki kez düzenledikleri Dosso Dossi Fashion Show ile Antalya'nın turizmin yanı sıra moda ile de anılmasını sağladıklarını söyleyen Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Rusya'nın en uzak noktası olan Sibirya'dan bile hazır giyim alıcılarını kente getirmeyi başardıklarını belirtti. Geçen yıllarda Victoria's Secret'in Brezilyalı modelleri Adriana Lima, Isabeli Fontana, Izabel Goulart ve Ana Beatriz Barros'u aynı anda podyuma çıkararak dünya genelinde büyük ses getirdiklerini hatırlatan Hikmet Eraslan, "Tüm bu ünlü isimleri Antalya'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Güzel ülkemizin ve tatil cenneti Antalya'nın tanıtımına da katkıda bulunmak, bizleri ayrıca mutlu ediyor" dedi. GELENEK HİLTON İLE DEVAM ETTİ Podyumlarında yürüttükleri ünlü isimlere sosyal medya hesaplarından attırdıkları Türkçe mesajlarla da Türkiye tanıtımına büyük katkı sağladıklarını söyleyen Hikmet Eraslan, "Geleneği Paris Hilton'da devam ettirdik. Paris Hilton, Türkçe olarak 'Merhaba Türkiye' diyerek başladığı ve İngilizce devam ettiği mesajında, '10 Haziran'da efsanelerin ve harika şovların şehri Antalya'da görüşürüz' dedi. Sadece, Paris Hilton'un sosyal medya hesaplarında 16 milyon takipçi var. Antalya için önemli bir tanıtım oluyor" diye konuştu.