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 Dosso Dossi'de 75 milyon dolar ciro bekleniyor

FİNANS HABERLERİ  | 08.06.2018 13:58 | Son Güncelleme

DOSSO Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Antalya'da bu yıl 26'ncısı düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show'da 75 milyon dolar ciro hedeflediklerini söyledi.

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- DOSSO Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Antalya'da bu yıl 26'ncısı düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show'da 75 milyon dolar ciro hedeflediklerini söyledi.

Antalya'da bu yıl 26'ncısı düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show, Expo Center'de kurulan fuar ile başladı. Türkiye'nin en büyük moda organizasyonu özelliğini taşıyan Dosso Dossi, Paris Hilton'un baş manken olarak podyuma çıkacağı defile ile renklenecek. The Land of Legends'ta kurulacak özel sahnede Hilton'a, Türk mankenler Çağla Şıkel, Deniz Akkaya, Demet Şener, Şebnem Schaefer ve Özge Ulusoy'un yanı sıra, 40 manken eşlik edecek. Fashion showa katılan 5 binin üzerinde katılımcının 75 milyon dolar değerinde tekstil alışverişi yapması hedefleniyor.

Dosso Dossi Fashion Show ve The Land of Legends ortaklığında düzenlenecek organizasyonun bir diğer ayağını ise Expo Center'de kurulan fuar oluşturdu. 8-12 Haziran tarihleri arasındaki fuar, hazır giyim üreticisi tekstil firmaları ile yaklaşık 5 bin kişiyi Antalya'da buluşturdu. Turizmde özlenen hareketliliğin yaşandığı 2018 yaz dönemi için önemli bir doping olarak yorumlanan Dosso Dossi Fashion Show, 30 ülkeden 200 şehirden hazır giyim alıcısını Antalya'ya getirmeyi başardı.

SİBİRYA'DAN GELİYORLAR

Yılda iki kez düzenledikleri Dosso Dossi Fashion Show ile Antalya'nın turizmin yanı sıra moda ile de anılmasını sağladıklarını söyleyen Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Rusya'nın en uzak noktası olan Sibirya'dan bile hazır giyim alıcılarını kente getirmeyi başardıklarını belirtti. Geçen yıllarda Victoria's Secret'in Brezilyalı modelleri Adriana Lima, Isabeli Fontana, Izabel Goulart ve Ana Beatriz Barros'u aynı anda podyuma çıkararak dünya genelinde büyük ses getirdiklerini hatırlatan Hikmet Eraslan, "Tüm bu ünlü isimleri Antalya'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Güzel ülkemizin ve tatil cenneti Antalya'nın tanıtımına da katkıda bulunmak, bizleri ayrıca mutlu ediyor" dedi.

GELENEK HİLTON İLE DEVAM ETTİ

Podyumlarında yürüttükleri ünlü isimlere sosyal medya hesaplarından attırdıkları Türkçe mesajlarla da Türkiye tanıtımına büyük katkı sağladıklarını söyleyen Hikmet Eraslan, "Geleneği Paris Hilton'da devam ettirdik. Paris Hilton, Türkçe olarak 'Merhaba Türkiye' diyerek başladığı ve İngilizce devam ettiği mesajında, '10 Haziran'da efsanelerin ve harika şovların şehri Antalya'da görüşürüz' dedi. Sadece, Paris Hilton'un sosyal medya hesaplarında 16 milyon takipçi var. Antalya için önemli bir tanıtım oluyor" diye konuştu.

75 MİLYON DOLAR CİRO BEKLENİYOR

Türkiye'nin turizmde yeniden yükselişe geçtiğini dile getiren Eraslan, daha önce alım yaparken tereddütte olan kişilerin, alım gücünün arttığına dikkati çekti. Müşteri portföyünün zamanla kaliteye önem vermeye başladığını vurgulayan Eraslan, bunun da kendilerini katma değeri yüksek ürün satmaya yönelttiğini belirtti. Fuara katılan 5 bin kişinin alım yapma kapasitesinin yaklaşık 75 milyon dolar olacağını düşündüğünü aktaran Eraslan, "İkinci alımlarla 100 milyon doları bulacaktır" diye konuştu.

420 MİLYON KİŞİYE ULAŞTIK

The Land of Legends ortaklığında geçen yıl Haziran ayında düzenlenen, Brezilyalı 4 top modelin katıldığı şovu, özel yayınlarla dünya geneline servis ettiklerini, bu sayede yaklaşık 420 milyon insana ulaştıklarını söyleyen Hikmet Eraslan, bu yıl da iddialı olduklarını belirtti. The Land of Legends'in muhteşem atmosferi içinde çok özel bir podyum hazırladıklarını anlatan Hikmet Eraslan, "Yine unutulmayacak ve uzunca süre konuşulacak bir şov için son aşamaya geldik. Konuklarımız Antalya'ya gelmeye başladı. Transfer araçlarımız, otel konaklamalarımız, fuar alanı organizasyonlarımız ve Antalya çevresine düzenlenen turlar ile tekstil, moda ve turizmi buluşturan büyük bir organizasyona daha imza atıyoruz. Şovumuzu dünya genelinde haber ajanslarına yazılı ve görüntülü ulaştırıyoruz. Türkiye'de böylesi güzel bir organizasyonunun düzenlendiğini dünyaya göstermeye devam edeceğiz. Güzel ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

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