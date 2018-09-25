FİNANS

"Döviz artışını fırsata çeviren firmaların takipçisi olacağız"

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2018 15:32 | Son Güncelleme

MÜSİAD Mobilya ve Orman Ürünleri Sektör Kurulu Başkanı Davut Altunbaş: - "MÜSİAD Mobilya ve Orman Ürünleri sektörü olarak, her zaman mağdur tarafın yanında olacağız. Döviz artışını fırsata çeviren firmaların takipçisi olacağız"

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mobilya ve Orman Ürünleri Sektör Kurulu Başkanı Davut Altunbaş, MÜSİAD Mobilya ve Orman Ürünleri sektörü olarak, her zaman mağdur tarafın yanında olacaklarını belirterek, "Döviz artışını fırsata çeviren firmaların takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

Altunbaş, yaptığı yazılı açıklamada, dövizdeki dalgalanmayı sektörde fırsatçılığa çevirmeye çalışanlar olduğunu, stokçuluk yapan, fahiş fiyat artışları gerçekleştiren ve yüksek fiyattan ürün satmaya zorlayan firmalarla karşılaştıklarını bildirdi.

Altunbaş, şunları kaydetti:

"Dövizdeki yükselişin duracağını ve spekülatif hareketlerin son bulacağını söylememize rağmen söz konusu firmalar, yüksek kurdan açıkladıkları fiyatları, kur düşmeye başlamasına rağmen geri çekmemektedirler. 60 bine yakın firmayı, 120 bin aileyi ilgilendiren sektörümüzdeki bu firmalara ilanen tebliğ etmek isteriz ki, bugünler geçicidir, her kışın bir baharı olacaktır. Sektörümüze yaşattıkları bu olumsuz havayı bir an evvel sonlandırmaları, normal piyasa sistemine dönmeleri gerekmektedir. Ticaretin kaos ortamlarından beslenmenin, bu sürecin sonlanmasıyla bir bedeli olacağını belirtmek isteriz. Sektörümüzün de alt paydaşlarının kendine göre hesabı olacaktır. Bu vesileyle mobilya sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizle yapmış olduğumuz istişareler sonucunda kriz öncesi fiyat istikrarının devam ettiğini belirtmek isteriz. Bu krizin savuşturulması için MÜSİAD Mobilya ve Orman Ürünleri sektörü olarak, her zaman mağdur tarafın yanında olacağız. Döviz artışını fırsata çeviren firmaların takipçisi olacağız."

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Davut Altunbaş Müsiad

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