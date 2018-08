Döviz arttı, hac malzemesi satışı düştü

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) - KURBAN Bayramı'na sayılı günler kala döviz fiyatlarının artmasıyla hac malzemeleri satışında düşüş meydana geldi.

Antalya'da hac malzemesi satan esnaf, döviz üzerinden malzeme aldıklarını, bu yıl dövizdeki hızlı artış nedeniyle satışların yüzde 30- 40 azaldığını söyledi. Hac malzemesi satan Said Dere, bundan birkaç yıl önce hacı adaylarının 750 ile 3 bin TL arasında alışveriş yaptığını, şimdi ise rakamın 500 ile 1000 TL arasında olduğunu söyledi. Dere, "Eskiden 4 TL'ye sattığımız ürünü şu an 6 TL'ye alıyoruz. İşlerimiz eskiye oranla azaldı" dedi.

Hacı adaylarının en çok seccade, tespih ve yazma aldığını aktaran Said Dere, zemzem takımı, yüzük, takke ve misk kokularının da ilgi gördüğünü söyledi. Dere, "Erkekler yüzde 100 pamuklu veya son zamanlarda ilgi gören bambulu 2 parçalı ihram takımlarını alıyor. Kadın hacı adaylarımız, kendi kıyafetleri ihramları olduğu için vücutlarını örtecek ferace tercih ediyor. Keten, pamuk ve Medine ipeğinden yapılan 3 çeşit feracemiz bulunuyor. Terletmeyen, rahat ve iç göstermeyen Medine ipeğinden ferace en çok tercih edilen ürünümüz" diye konuştu.

Said Dere, satışlarda düşüş olmasına rağmen Diyanet İşleri Başkanlığı'nca her yıl hacı adaylarına verilen kumaşın bu yıl ilk defa verilmediğini belirterek, "Bu da hac kıyafeti satışında bir miktar da olsa artışa neden oldu" dedi.

Antalya İl Müftüsü Osman Artan ise Antalya'dan bu yıl 1453 hacı adayının kutsal topraklara gitmeye hak kazandığını, müftülük bünyesinde çalışan 42 din görevlisinin eşlik ettiğini, şu an sadece 2 kafile kaldığını söyledi. Hac için kutsal topraklara gidişlerin 15 Ağustos'a kadar devam edeceğini belirten Artan, dönüşlerin ise 25 Ağustos'ta başlayıp, 20 Eylül'de sona ereceğini kaydetti.