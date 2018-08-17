Döviz bozduranlara, ev alırken indirim

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) - ÜNSAL Grup Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ünsal, ev sahibi olmayı düşünenler için dövizini bozdurup dekontlarını getirmeleri halinde alacakları konut üzerinden 20 bin TL indirim yapacağını duyurdu. Ünsal Grup Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ünsal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın döviz yerine Türk Lirası kullanılması yönündeki çağrısı üzerine Meva Şehir Konut Projesinde bir kampanya başlattı. Orhan Ünsal kampanya çerçevesinde ev sahibi olmak isteyenlerin dövizlerini bozdurup dekontlarını getirmeleri durumunda alacakları ev üzerinden 20 bin TL indirim yaptıklarını bildirdi. Orhan Ünsal, "Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine yapmış olduğumuz Meva Şehir Projesinde böyle bir kampanya düşündük. Millet olarak duyarlılık göstermemiz gerektiğine inanıyoruz. Ünsal Şirketler Grubu olarak üzerimize düşeni yapmaya karar verdik. Özellikle bu projemizin ciddi anlamda kaynak sağlayacağını ve bu kaynağın ekonomimize kazandırmamız gerektiğine inandığımız için bu kampanyayı başlattık. Bu kampanya Ankara’nın çok gözde bir projesi nezdinde yapılıyor. Projemiz bin 800 konutluk, içerisinde alış veriş merkezi ve göleti de bulunun konsept bir projedir. Yaklaşık 2 katrilyon değerindedir. Bu projemizden 1 katrilyonu bu kampanya ile birlikte ekonomimize kazandırmak istiyoruz. Bu parayı da vadesiz mevduat hesabı açarak, ekonomimizin ve devletimizin kullanımına açmak istiyoruz" diye konuştu.

'20 AİLE KAMPANYADAN YARARLANIP EV SAHİBİ OLDU' Kampanyanın başlamasının ardından 20 ailenin bozdurduğu dövizlerin dekontunu getirip indirimden yararlanarak ev sahibi olduğunu söyleyen Orhan Ünsal, şöyle konuştu: "Bu kampanyada dövizini bozdurup gelen vatandaşlarımıza yapmış olduğumuz özel indirimlerin dışında ekstra indirim yapıyoruz. Şu anda lansman kampanyamız var. Onun dışında dövizini bozduran vatandaşlarımıza özel 20 bin TL indirim yapıyoruz. Kampanyamız kurlar gerçek seviyesine gelene kadar devam edecektir. Dövizin miktarı hiç fark etmiyor. Buradaki amacımız yastık altındaki döviz ve altınları çıkarıp, sisteme ekonomiye kaynak sağlamak. Belli bir rakam yoktur. Hepsine de indirim sağlayacağız. Şuana kadar yaklaşık 20 kişi bu kampanyadan faydalandı. Ben inanıyorum bu kampanya duyuldukça, çoğu vatandaşımız bundan faydalanacaktır. Şu anda elinde dövizi veya altını olan vatandaşlarımız ciddi anlamda kar etti. Dolayısıyla bu karı yatırıma dönüştürerek hem ülke ekonomisine katkı sağlamış olacaklar hem de indirimli ev sahibi olmuş olacaklar."