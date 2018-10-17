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Döviz kirası, ara buluculuk yöntemiyle Türk lirasına dönüştürüldü

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2018 12:25 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'de yerleşik kişilerin dövize endeksli gayrimenkul, menkul, iş ve hizmet sözleşmeleri yapmasının önüne geçen; mevcuttaki sözleşmelerin Türk lirasına çevrilmesine ilişkin esasların 6 Ekim'de belirlenmesinin ardından ilk uygulamalardan biri, Antalya'da ara buluculuk yöntemiyle hayata geçirildi.

Döviz kirası, ara buluculuk yöntemiyle Türk lirasına dönüştürüldü

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE'de yerleşik kişilerin dövize endeksli gayrimenkul, menkul, iş ve hizmet sözleşmeleri yapmasının önüne geçen; mevcuttaki sözleşmelerin Türk lirasına çevrilmesine ilişkin esasların 6 Ekim'de belirlenmesinin ardından ilk uygulamalardan biri, Antalya'da ara buluculuk yöntemiyle hayata geçirildi. Anlaşmazlık 4 günde çözülürken, bin 250 euroluk iş yeri kirası, 6 bin 769 Türk lirasına sabitlendi.
Antalya'da restoran işletmecisi, 10 Mayıs'ta, Metin Kasapoğlu Caddesi'nde aylık 1250 euroya yeni dükkan kiraladı. Kiranın ödenmesinde, ilk aylarda sorun olmazken, restoran sahibi, dövizdeki yükseliş nedeniyle sıkıntı yaşamaya başladı. Kiracı ile mülk sahibi arasındaki anlaşmazlığa 'Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanun'daki yeni düzenleme çare oldu. Kanundaki düzenleme, 6 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye'de yerleşik kişilerin dövize endeksli gayrimenkul, menkul, iş, hizmet sözleşmeleri yapmasının önüne geçen; mevcut sözleşmelerin Türk lirasına çevrilmesine ilişkin esasların belirlenmesinin ardından restoran sahibinin avukatı Şerife Sultan Alp, sorunun kısa sürede çözülmesi amacıyla mahkeme yerine ara bulucuya başvurdu.
SORUN 4 GÜNDE AŞILDI
Ara bulucu avukat Mehmet Kaya, uyuşmazlığın çözüme kavuşturulması için mülk sahibinin avukatı Alper Evren ve kiracı avukatı Şerife Sultan Alp ile 8 Ekim'de bir araya geldi. Taraflar, ikinci buluşmalarını 12 Ekim'de gerçekleştirdikten sonra anlaşmaya vardı. 4 gün gibi kısa sürede sorunu aşan taraflar, el sıkışarak, mutluluklarını dile getirdi.
BİN 250 EURO, 6 BİN 769 TÜRK LİRASINA SABİTLENDİ
Avukat Şerife Sultan Alp, müvekkilinin sözleşmeyi imzaladığı tarihte euronun, 5 lira dolayında olduğunu, ekim ayında 7 liranın üzerine çıkması nedeniyle sıkıntı yaşadığını dile getirdi. Alp, 'Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu'ndaki yeni düzenlemenin 6 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ara bulucuya başvurduklarını belirterek, "4 gün sonunda karşı tarafla mutabakata vardık. Bin 250 euro olan aylık kiramızı 6 bin 769 Türk lirası üzerinden sabitledik. Bugünkü kurdan hesaplanmış olsaydı kira 8 bin Türk lirasını geçecekti" diye konuştu.
ANLAŞMA TARAFLARI MUTLU ETTİ
Mülk sahibinin avukatı Alper Evren de işlerin dava yoluyla senelerce uzamasının söz konusu olabileceğini söyledi. Ara buluculuk davetini seve seve kabul ettiklerini dile getiren Evren, "Dava yoluna gitmeden anlaşmaya vardık. Müvekkilimiz, karşı tarafla anlaştığı için gayet mutlu" dedi.
ANTALYA'DA İLK
Ara bulucu Mehmet Kaya ise Antalya'da ilk kez, dövizle kararlaştırılmış kira sözleşmelerinin Türk lirasına uyarlanması ile ilgili ara bulucu yoluyla dostane çözüm gerçekleştirdiklerini söyledi. Antalya'nın turizm kenti olması dolayısıyla kira sözleşmelerinin genelde dövizle yapıldığını belirten Kaya, "İnsanlar döviz üzerinden yapılan sözleşmeleri çevirmekte sorun yaşıyor. Taraflar ara bulucuya başvurursa çözüm kısa sürede gelecektir" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Döviz kirası, ara buluculuk yöntemiyle Türk lirasına dönüştürüldü

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