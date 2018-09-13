FİNANS

Döviz kurları Merkez Bankası'nın faiz kararı ile geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 14:27 | Son Güncelleme

TCMB'nin politika faizini artırmasının ardından dolar 6,0151, avro ise 7,0077 liraya kadar düştü

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini artırmasının ardından dolar 6,0151, avro ise 7,0077 liraya kadar geriledi.

TCMB bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 625 baz puan artırarak yüzde 24'e yükseltti.

Dolar/TL, TCMB'nin faiz kararı ile 6,40 seviyesinden hızlı bir şekilde düşüşe geçerek 6,0151'e kadar geriledi. Avro/TL de 7,49 seviyelerinden 7,0077'ye düştü. Saat 14.20 itibarıyla dolar/TL önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 3 değer kaybıyla 6,1580 seviyesinde dengelenirken, avro/TL ise yüzde 2,7 azalışla 7,1690'dan işlem görüyor.

Analistler, TCMB'nin sıkı para politikası duruşu ile döviz kurlarındaki düşüş eğiliminin devam edebileceğini belirterek, öğleden sonra ABD'de enflasyon ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının takip edileceğini ifade etti.

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