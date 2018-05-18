Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,4540 4,4550 4,4910 4,4920 Avro 5,2590 5,2600 5,2800 5,2810 Sterlin 5,9970 6,0270 6,0190 6,0500 İsviçre Frangı 4,4340 4,4560 4,4720 4,4940 ANKARA ABD Doları 4,4400 4,4700 4,4750 4,5050 Avro 5,2330 5,2730 5,2600 5,3000 Sterlin 5,9560 6,0550 5,9820 6,0860

