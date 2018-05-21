Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları4,54904,5500Avro5,34105,3420Sterlin6,09306,1230ANKARA ABD Doları4,52504,5650Avro5,31005,3550Sterlin6,04806,1530
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