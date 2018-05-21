Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,4910 4,4920 4,5910 4,5920 Avro 5,2800 5,2810 5,4000 5,4010 Sterlin 6,0190 6,0500 6,1450 6,1760 İsviçre Frangı 4,4720 4,4940 4,5860 4,6090 ANKARA ABD Doları 4,4750 4,5050 4,5600 4,6100 Avro 5,2600 5,3000 5,3750 5,4200 Sterlin 5,9820 6,0860 6,0900 6,1900

