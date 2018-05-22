Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları4,57504,5760Avro5,38905,3900Sterlin6,12506,1570ANKARA ABD Doları4,56204,5970Avro5,36505,4050Sterlin6,08906,1940
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