Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,56004,5610Avro5,38705,3880Sterlin6,12606,1570 ANKARA ABD Doları4,54704,5850Avro5,36205,4070Sterlin6,09206,1980

