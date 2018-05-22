Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,56004,5610Avro5,38705,3880Sterlin6,12606,1570 ANKARA ABD Doları4,54704,5850Avro5,36205,4070Sterlin6,09206,1980
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