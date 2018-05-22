Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,5910 4,5920 4,6340 4,6350 Avro 5,4000 5,4010 4,4590 5,4600 Sterlin 6,1450 6,1760 6,2160 6,2470 İsviçre Frangı 4,5860 4,6090 4,6520 4,6750 ANKARA ABD Doları 4,5600 4,6100 4,6150 4,6500 Avro 5,3750 5,4200 5,4350 5,4800 Sterlin 6,0900 6,1900 6,1810 6,2880

