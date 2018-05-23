Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları4,75504,7560Avro5,59005,5910Sterlin6,35006,3820ANKARA ABD Doları4,73004,7800Avro5,56005,6200Sterlin6,30006,4420
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